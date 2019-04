Aeroflot nommée compagnie aérienne internationale préférée de Chine pour la troisième année consécutive

MOSCOU, 24 avril 2019 /PRNewswire/ -- Aeroflot a été de nouveau reconnue comme la compagnie aérienne internationale préférée de Chine. Ce prix prestigieux a été remis à Aeroflot pour la troisième année consécutive à l'occasion de la cérémonie des Flyer Awards 2019. Cette cérémonie de remise de prix s'est tenue aujourd'hui à Shanghai, capitale économique de la Chine.

Les prix sont parrainés par le magazine de bord de l'administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) et par la principale publication du secteur, Flyer Tea. Les vainqueurs sont choisis par le jury et soumis au vote des voyageurs.

Ces prix prestigieux récompensent les participants exceptionnels sur le marché chinois du tourisme, qui est en plein essor. Parmi les lauréats précédents, on compte certaines des plus grandes compagnies aériennes au monde, notamment des compagnies qui détiennent le statut de compagnie aérienne cinq étoiles de Skytrax.

Aeroflot a conservé son titre de compagnie aérienne internationale favorite lors de la compétition Flyer Awards en raison de ses avantages concurrentiels clés : un service de haute qualité et une politique tarifaire flexible.

« La reconnaissance d'Aeroflot en tant que compagnie aérienne internationale préférée de Chine vient confirmer l'efficacité de nos efforts stratégiques en Chine », a déclaré Vitaly Saveliev, PDG d'Aeroflot. « Nous offrons à nos clients un vaste réseau de lignes aériennes et l'une des flottes les plus jeunes au monde. Des millions de passagers chinois choisissent notre compagnie aérienne en raison de nos tarifs abordables, de nos correspondances pratiques via notre plateforme aéroportuaire de Sheremetyevo et de notre service de haute qualité. Le développement du service sur les itinéraires de transit Europe-Asie – l'un des marchés de l'aviation les plus concurrentiels au monde – est l'un des objectifs centraux d'Aeroflot, ainsi que l'expansion active de son réseau de liaisons intérieures. »

Les lignes aériennes d'Aeroflot englobent quatre emplacements stratégiques de Chine : Pékin, Shanghai, Hong Kong et Guangzhou. Aeroflot ne cesse d'ajouter de nouveaux services destinés au marché chinois. Il y a peu, Aeroflot a signé un accord de partenariat avec Alipay, le système de paiement le plus populaire de Chine.

Le site web officiel d'Aeroflot propose une interface en langue chinoise. Les passagers bénéficient de menus en chinois, et le système de divertissement de bord est également disponible en chinois. Les annonces à bord sont faites en chinois et le menu comporte une section asiatique spéciale.

Aeroflot jouit d'une large reconnaissance et d'une grande popularité auprès des consommateurs chinois. En janvier, Aeroflot a été élue meilleure compagnie aérienne de transit Chine-Europe lors des Stars Awards 2019 en Chine.

À propos d'Aeroflot

Aeroflot est le fleuron du transport aérien russe. Elle est fière de faire partie de l'Alliance internationale SkyTeam. Aeroflot dessert 159 destinations dans 55 pays.

Parmi les flottes des compagnies aériennes de la planète qui exploitent plus de 100 avions, celle d'Aeroflot, composée de 255 appareils, est la plus jeune. En 2018, Aeroflot a transporté 35,8 millions de passagers (55,7 millions en comptant les filiales d'Aeroflot Group).

Aeroflot détient le statut de « compagnie aérienne quatre étoiles » attribué par Skytrax et a été désignée « meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est » pour la septième année consécutive dans le cadre de l'édition de 2018 des Skytrax World Airline Awards. Aeroflot a également été distinguée par un classement « compagnie aérienne mondiale cinq étoiles » attribué par l'APEX, une association dédiée au transport aérien basée aux États-Unis.

Aeroflot est la marque de compagnie aérienne la plus forte au monde selon Brand Finance, un cabinet de conseil en stratégie de marque de premier plan.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur http://www.aeroflot.com/.

Related Links

https://www.aeroflot.com



SOURCE Aeroflot