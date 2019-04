Aéroflot Nommée Marque de Compagnie Aérienne la Plus Forte Dans le Monde Pour la Troisième Année Consécutive par Brand Finance

MOSCOU, 5 avril 2019 /PRNewswire/ -- Aeroflot a été nommée marque de compagnie aérienne la plus forte dans le monde pour la troisième année de suite par Brand Finance, cabinet-conseil indépendant, leader de l'évaluation de marques.

La cérémonie de remise de prix s'est tenue début avril 2019 au Royal Automobile Club de Londres (Royaume-Uni), l'un des plus anciens et des plus prestigieux clubs privés du monde.

Parmi les lauréats figuraient d'autres marques mondiales de premier plan comme Ferrari, Coca-Cola, Hilton et Shell.

Brand Finance mesure la force de la marque d'une compagnie aérienne à l'aide d'un certain nombre de facteurs, dont la reconnaissance de marque, l'investissement dans le marketing, la fidélité de la clientèle, la satisfaction du personnel et la réputation de l'entreprise.

Aeroflot se classe comme la plus forte marque d'aviation avec une note de 89,9 points sur une possibilité de 100. La valeur de la marque Aeroflot a également progressé depuis l'année dernière, avec une augmentation de 6 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars EU.

« Aeroflot est une compagnie aérienne possédant près d'un siècle d'histoire, et nous sommes fiers de représenter la Russie sur le marché mondial des transports. Notre marque a été officiellement reconnue pour la troisième année de suite comme la plus forte marque d'aviation du monde, » a déclaré Vitaly Saveliev, PDG d'Aeroflot. « Des millions de voyageurs venant de pays autour du globe ont choisi de voler avec Aeroflot. Le retour d'information de la clientèle est le facteur le plus important pour aider Aeroflot à remporter chaque année des douzaines de prix prestigieux et de classements élevés. Malgré les défis de l'environnement géopolitique, nous progressons de façon sûre vers la réalisation de nos objectifs stratégiques qui consistent avant tout à renforcer le statut de la Russie dans l'aviation et de veiller à ce que le pays possède une flotte puissante dans l'aviation civile. »

« Aeroflot doit être louée cette année pour le passage de sa note de force de marque dans la classe d'élite AAA+. La marque continue à respecter fondamentalement les principes essentiels comme le renouvellement de sa flotte d'aéronefs, la fidélisation de sa clientèle et la fourniture d'un service de haute classe à bord, » a ajouté David Haigh, PDG de Brand Finance. « À mesure que l'importance de l'indication géographique sur les marques devient plus vitale que jamais, Aeroflot est le parfait exemple d'une marque d'origine russe qui se présente sur la scène mondiale avec une présence véritablement planétaire, notamment au vu de ses engagements de sponsor comme son accord en tant que transporteur officiel du Manchester United. »

À propos d'Aeroflot

Aeroflot est la compagnie aérienne porte-drapeau de la Russie et elle fait fièrement partie de l'alliance mondiale de compagnies aériennes SkyTeam. Aeroflot dessert 159 destinations dans 55 pays.

Avec une flotte forte de 255 aéronefs, Aeroflot est la plus jeune parmi toutes les autres compagnies aériennes dans le monde entier exploitant plus de 100 appareils. En 2018, Aeroflot a transporté 35,8 millions de passagers (55,7 millions de passagers si l'on tient compte des filiales d'Aeroflot Group).

Aeroflot est classée compagnie aérienne 4 étoiles par Skytrax et les Skytrax World Airline Awards l'ont nommée meilleure compagnie aérienne en Europe de l'Est pour la septième fois en 2018. Aeroflot a également reçu un classement mondial de compagnie aérienne cinq étoiles de l'association américaine d'aviation APEX.

Aeroflot est la marque de compagnie aérienne la plus forte dans le monde selon Brand Finance, société de conseil de premier plan pour la stratégie de marque.

Découvrir davantage sur http://www.aeroflot.com/

Logo : http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg

Related Links

http://www.aeroflot.com/



SOURCE Aeroflot