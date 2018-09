Aeroflot se voit confirmer son statut de « compagnie aérienne mondiale cinq étoiles » au classement officiel des compagnies aériennes de l'APEX

MOSCOU, September 27, 2018 /PRNewswire/ --

Aeroflot a été à nouveau reconnue en tant que compagnie aérienne mondiale cinq étoiles lors des APEX Awards qui se sont déroulés le 24 septembre à Boston. Ce statut, décerné à Aeroflot pour la première fois l'an dernier, vient d'être reconduit pour 2019.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )

La catégorie « Compagnie aérienne mondiale » est la catégorie la plus prestigieuse des classements officiels APEX des compagnies aériennes, et correspond aux compagnies disposant d'une flotte importante de gros-porteurs et offrant un réseau mondial de liaisons. Sur près de 500 transporteurs aériens à travers le monde, évalués à l'aide des avis anonymes de passagers pour des itinéraires de voyage vérifiés, seules 25 compagnies aériennes ont obtenu le statut de « Compagnie aérienne mondiale cinq étoiles ». Parmi les autres catégories figurent les compagnies aériennes régionales majeures, les compagnies spécialisées dans les trajets de type navette et les transporteurs aériens low-cost.

« La confirmation de notre statut de "Compagnie aérienne mondiale cinq étoiles" par l'une des principales associations du secteur aérien au monde constitue la reconnaissance de la qualité supérieure de notre service et de notre position forte dans le paysage international du transport aérien », a déclaré Vitaly Saveliev, PDG d'Aeroflot. « Cette distinction qui nous est attribuée par l'APEX revêt une importance particulière à nos yeux, car elle reflète l'opinion des millions de passagers à travers le monde qui choisissent de voyager avec Aeroflot et bénéficient de nos services d'un niveau toujours excellent. Nous cherchons en permanence à répondre aux attentes de nos passagers, voire à les dépasser, et à conserver notre statut de compagnie aérienne figurant au top du classement. »

L'APEX (Airline Passenger Experience Association) est une organisation basée aux États-Unis incluant des compagnies aériennes, des fournisseurs de l'industrie, des grands groupes média ainsi que des leaders de l'industrie de l'aviation concernés, dont l'objectif est d'évaluer la qualité des services fournis par les compagnies aériennes et d'améliorer l'expérience des passagers.

Plus tôt cette année, l'APEX a nommé Aeroflot « Meilleure compagnie aérienne mondiale d'Europe » et l'a distinguée pour ses « Sièges les plus confortables d'Europe ».

À propos d'Aeroflot

Aeroflot est le transporteur aérien emblématique de la Russie, et fait fièrement partie de l'alliance mondiale de compagnies aériennes SkyTeam. Aeroflot dessert 146 destinations dans 52 pays.

Parmi les flottes des compagnies aériennes de la planète qui exploitent plus de 100 avions, celle d'Aeroflot, composée de 248 appareils, est la plus jeune. En 2017, Aeroflot a transporté 32,8 millions de passagers (50,1 millions de passagers en tant qu'Aeroflot Group, filiales comprises).

Aeroflot détient le statut de « Compagnie aérienne 4 étoiles » attribué par Skytrax et a été désignée « Meilleure compagnie aérienne d'Europe de l'Est » pour la septième fois dans le cadre de l'édition 2018 des Skytrax World Airline Awards. Aeroflot a également été distinguée par un classement « Compagnie aérienne mondiale cinq étoiles » attribué par l'APEX, une association dédiée au transport aérien basée aux États-Unis.

Aeroflot est la marque de compagnie aérienne la plus forte au monde selon Brand Finance, un cabinet de conseil en stratégie de marque de tout premier plan.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site http://www.aeroflot.com/