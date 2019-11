Aeroporto Internacional Mariscal Sucre no Equador instalou as telas de LED da Absen

SHENZHEN, China, 26 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Aeroporto Internacional Mariscal Sucre introduziu recentemente um sistema de sinalização digital de alto nível. A Absen forneceu a tecnologia de última geração de telas de LED.

O aeroporto está localizado no leste de Quito, a 25 quilômetros do centro histórico da cidade, e representa 9,9% do tráfego global de passageiros. É o primeiro aeroporto internacional no Equador para toda a região da América Latina e do Caribe, o aeroporto mais movimentado do Equador e um dos mais movimentados da América do Sul.

O Aeroporto Internacional Mariscal Sucre escolheu as telas de LED da Absen com 3,9 mm de distância entre pixels (pixel pitch). No total, mais de 150 metros quadrados de LEDs da Absen foram instalados não só dentro do aeroporto, mas também nos seus corredores. As telas de LED foram instaladas em tamanhos variados, entre eles 8 x 2m, 5 x 3m, 3,5 x 2m, 6,5 x 1m, 6 x 1m, 4 x 2m, 1 x 1,5m, 1 x 2m, 1,5 x 2m e com telas de 90° duas faces.

Por ser um local onde os passageiros ficarão durante muito tempo, à espera dos seus voos, o aeroporto se transformou e deixou de ser um centro de transporte para ser um centro de informações. Com isso, os anunciantes têm uma boa oportunidade de preencher o tempo de espera "vazio" com comerciais.

Graças às excelentes telas de LED com a melhor visualização, alta definição e ótima qualidade de imagem, o aeroporto de Quito oferece um espetáculo visual e uma experiência melhor para os passageiros. Os anunciantes podem também transmitir melhor as informações sobre marcas e produtos, gerando maior retorno do investimento com seus anúncios. O aeroporto ficou, portanto, mais moderno.

"A tela digital pode criar um impacto de alta visibilidade, quer os passageiros estejam esperando ou andando no lounge do aeroporto. Para as plataformas das marcas, a combinação de conteúdo atraente e de ferramentas de exibição de alto impacto torna a publicidade mais impactante", disse Silvia Guo, diretora de vendas da Absen responsável pelo mercado regional. "Depois da instalação, o nosso cliente pode contar não só com nosso suporte técnico e nossas soluções, como também terá sempre, em nós, um parceiro estratégico."

Para os displays comerciais, como em shopping centers, lojas de varejo, aeroportos e salas de reuniões, a Absen introduziu uma série de telas de LED que suportam o painel para criar um canto de 90° com instalação e manutenção frontal e traseira.

FONTE Absen

Related Links

http://www.szabsen.com



SOURCE Absen