Æthel Mining Ltd. annonce son acquisition de MTI - Ferro de Moncorvo, S.A.

LISBONNE, 6 février 2020 /PRNewswire/ -- Æthel Mining fait partie d'Æthel Group, une société mondiale regroupant des entreprises dans les domaines des services financiers et de la gestion alternative, des ressources naturelles et de la technologie.

MTI détient la concession pour le deuxième plus grand gisement de minerai de fer d'Europe, situé à Torre de Moncorvo, au Portugal.

Ricardo Santos Silva, co-fondateur d'Æthel Group, a déclaré : « Il s'agit d'un projet important pour le pays, pour l'économie locale et pour notre groupe. Pourtant, il reste une épine dans le pied : l'exploitation minière et le changement climatique. Æthel Mining s'engage à minimiser les impacts opérationnels sur le changement climatique et, à cette fin, réalisera une évaluation des opérations de Moncorvo au moyen d'outils de calcul afin de fournir des indicateurs incluant le potentiel de réchauffement de la planète et la demande d'énergie primaire. Il s'agit d'un travail novateur et, dans un avenir proche, nous prévoyons de transformer les données en informations où les processus seront optimisés en tenant compte des facteurs à la fois externes et internes. »

Selon Aba Schubert, co-fondateur d'Æthel Group : « Le fer est le métal le plus couramment utilisé au monde ; il représente 95 % de l'ensemble des métaux utilisés chaque année. La principale contrainte économique pour les gisements de minerai de fer est le coût des infrastructures. Toutefois, nous avons déjà la voie ferrée de Pocinho, la rivière Le Douro, le port de Leixões et le port de Sines, tous idéalement situés aux portes de l'Europe. La réouverture de la mine attirera également d'autres industries dans la région, créant de ce fait un cycle économique vertueux. »

La mine produit à la base un granulat à forte masse volumique et produira ensuite des concentrés de fer. La production de granulats à forte masse volumique de la mine est un matériau précieux pour la construction et les terrassements.

Æthel Mining s'engage à utiliser la technologie pour atteindre ses objectifs commerciaux et de durabilité. À cette fin, la mine adoptera le système Dorae pour piloter ses opérations. Dorae est un système technologique de pointe au service du secteur mondial du commerce et de la logistique.

