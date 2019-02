Aetina annonce la nouvelle carte d'accueil Nvidia Xavier AX710

La plateforme Jetson AGX Xavier a été conçue pour être à la pointe de la vie intelligente et la carte AX710 est la meilleure pour libérer toute sa puissance. Elle apporte également des conditions d'application de meilleure qualité, plus approfondies et plus variées pour Xavier. Compte tenu de l'importance de la latence dans la vie intelligente, en raison de la bande passante élevée, le réseau Lan 10 G est la clé qui permet de réduire la latence et de faire avancer la question des données dans la vie. La carte AX710 n'est pas uniquement compatible avec les réseaux Lan 10 G ; elle est aussi entièrement compatible avec les appareils M.2 et les connecteurs USB de type C, ce qui rend plus facile l'intégration de Xavier avec tout autre matériel et offre une grande adaptabilité pour le travail et pour atteindre la norme AIoT (intelligence artificielle des objets).