Aetina lance de nouvelles plateformes d'inférence IA à haute performance et extensibilité pour une utilisation en IA et en vision par ordinateur

NOUVEAU TAIPEI, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ — Aetina a lancé de nouvelles plateformes d'inférence IA — la série AIP-SQ67 — à haut rendement et extensibilité pour utilisation en intelligence artificielle (IA) et dans l'Internet des objets (IoT). Les plateformes de la série AIP-SQ67, faisant partie de la famille Aetina MegaEdge , peuvent s'adapter à la plupart des applications IA complexes en raison de leur compatibilité avec différents types de capteurs, ainsi que des modules d'extension.

Aetina Launches New AI Inference Platform for Use in AI and IoT.

Les plateformes x86 sont conçues pour les développeurs d'IA et les intégrateurs de systèmes afin de construire n'importe quel système d'IA à la périphérie ou de vision numérique qui implique plusieurs capteurs, de lourdes charges de travail d'IA et des tâches d'analyse rapide des données d'image. Dans un système d'IA à la périphérique développé avec la série AIP-SQ67, la plateforme fonctionne comme centre informatique, recevant des images externes ou des données vidéo à travers des caméras, et traitant les données pour produire des résultats d'inférence basés sur le modèle d'IA déployé ou installé sur la plateforme.

Dans les usines intelligentes, les plateformes de la série AIP-SQ67 peuvent être intégrées dans de nombreux types d'IA verticale, comme l'inspection optique automatisée (AOI) pour l'amélioration du processus de contrôle de la qualité et la clôture virtuelle 3D pour la prévention des blessures au travail. L'AOI nécessite des capteurs tels que des caméras de balayage en ligne et des modèles d'IA pour l'inspection automatisée des produits, tandis que l'application de clôture virtuelle 3D implique des caméras 3D intelligentes et des modèles d'IA capables de détecter les mouvements humains. Dans ces applications, avec des capteurs et des modèles d'IA appropriés, la série AIP-SQ67 peut exécuter des tâches d'inférence en temps réel pour aider les équipes de gestion d'usine à améliorer l'efficacité de leurs lignes de production.

Chaque plateforme AIP-SQ67 est équipée d'un processeur Intel® Core™ de 12e génération et est compatible avec un module MXM et jusqu'à deux modules M.2 M-key ASIC pour les mises à niveau de performance de l'intelligence artificielle. Ses connecteurs E/S comprennent 5 ports DisplayPort (DP++), 5 ports LAN RJ45 2,5 G, 6 ports USB 3.2 de 2e génération, un port de type-A, 1 port USB 3.2 de 2e génération, 2 ports de type-C, permettant aux développeurs d'intégrer plusieurs capteurs différents avec la plateforme pour obtenir plus de données pour les tâches d'analyse d'image ou vidéo. Les deux baies de disque dur interchangeables pour deux disques SSD/HDD SATA 2,5" de la série AIP-SQ67 permettent aux utilisateurs de la plateforme de gérer leurs tâches de maintenance avec moins d'effort : en cas de dysfonctionnement des lecteurs, les utilisateurs n'ont qu'à les remplacer par des lecteurs normaux au lieu d'acheter une nouvelle plateforme en remplacement. Ces caractéristiques rendent la série AIP-SQ67 adaptée à différents systèmes d'IA dans les villes intelligentes, le commerce de détail, la santé, la logistique et le transport en plus de la fabrication.

Chaque modèle AIP-SQ67 peut fonctionner comme serveur central d'un système alimenté par IA pour que ses utilisateurs puissent gérer tous les périphériques du réseau système avec Aetina EdgeEye, un outil logiciel de surveillance et de gestion pour tout système d'IA avec de nombreux appareils informatiques connectés au système et situés à différents endroits ; avec EdgeEye, la plateforme AIP-SQ67 aide les utilisateurs à surveiller l'état en temps réel de chaque périphérique et à tous les gérer à distance.

En plus de la série AIP-SQ67, Aetina propose d'autres plateformes MegaEdge compatibles avec différents processeurs graphiques NVIDIA, offrant des performances IA avancées pour les applications IA et IoT de pointe.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1962675/Aetina_Launches_New_AI_Inference_Platform_Use_AI_IoT.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpg

SOURCE Aetina Corporation