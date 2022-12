Aetina lance un nouveau système d'IA de pointe basé sur ASIC et propulsé par Blaize

NOUVEAU TAIPEI, Taiwan, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Aetina, un fournisseur de solutions d'IA Edge qui propose du matériel et des logiciels informatiques embarqués pour l'IA et l'IoT, a lancé un nouveau système d'IA de pointe basé sur ASIC et propulsé par le système sur module (SoM) embarqué et programmable Blaize® Pathfinder P1600. Le système d'inférence Aetina AI, AIE-CP1A-A1, est un ordinateur embarqué de petite taille conçu pour différentes applications de vision par ordinateur, y compris la détection d'objets, la détection de mouvements humains et l'inspection automatisée.

Le modèle AIE-CP1A-A1 est doté du SoM embarqué Blaize® Pathfinder P1600 de petite taille, idéal pour les environnements robustes et difficiles et les systèmes embarqués qui nécessitent des plages de température étendues. Il dispose de deux processeurs ARM Cortex A53, 16 cœurs GSP offrant des performances AI de 16 TOPS, ainsi que des avantages d'une faible bande passante de mémoire et d'une faible latence, ce qui le rend capable d'accélérer le déploiement du réseau neuronal (NN) et le processus d'apprentissage profond (DL).

Basé sur l'architecture Graph Streaming Processor (GSP®) de Blaize, le Pathfinder offre une puissance de traitement économe en énergie idéale pour les charges de travail d'inférence IA à la périphérie, se branche facilement sur une carte de support personnalisée et fonctionne de manière autonome ou intégrée dans un système plus vaste. Grâce à sa conception compacte sans ventilateur et à ses multiples ports d'E/S, l'AIE-CP1A-A1 peut s'adapter aux systèmes d'IA de qualité commerciale et industrielle qui impliquent une inférence liée à l'IA visuelle. Le Blaize Pathfinder prend également en charge l'encodeur et le décodeur vidéo H.264/H.265, ce qui le rend compatible avec différents capteurs pour exécuter des tâches rapides de reconnaissance d'image et d'analyse vidéo.

Aetina propose des cartes de support personnalisées et des boîtiers d'ordinateur pour une intégration de système sophistiquée et un service de conception de puces afin de fournir d'autres types de modèles informatiques embarqués, tels que l'ordinateur monocarte (SBC) avec le Blaize Pathfinder en plus des PC classiques. En outre, Aetina aide les développeurs à convertir leurs modèles d'inférence IA en un format qui peut s'exécuter et fonctionner normalement sur des appareils périphériques construits avec des puces ASIC.

« Nous élargissons maintenant notre gamme de produits informatiques de pointe pour apporter plus de solutions basées sur GPU et ASIC afin d'aider les développeurs à construire leurs systèmes d'IA dans divers secteurs verticaux et industries », a déclaré Jackal Chen, responsable produit principal chez Aetina. « Le modèle AIE-CP1A-A1, propulsé par le SoM Blaize Pathfinder P1600, est notre premier système basé sur ASIC. À l'avenir, en intégrant différents types de puces et de modules, nous pourrons proposer des dispositifs informatiques hétérogènes adaptés à différents modèles d'IA. »

« Maintenir les charges de travail de traitement et d'inférence de l'IA à la périphérie, plutôt que d'envoyer des données vers le cloud, est essentiel pour des applications d'IA rentables et presque sans latence », a déclaré Dinakar Munagala, PDG et co-fondateur de Blaize. « Le SoM Pathfinder et notre architecture GSP permettent d'atteindre cet objectif commercial clé pour répondre aux exigences des applications de vision par ordinateur, y compris la détection d'objets, l'inspection optique autonome, la robotique, et plus encore. »

En outre, Aetina développe actuellement davantage d'accélérateurs d'IA basés sur ASIC avec les spécifications M.2 et EDSFF pour les développeurs, accélérant ainsi les processus d'inférence de leurs modèles d'IA à la périphérie.

