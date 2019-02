Aetina präsentiert neue Trägerplatine AX710 für Nvidia Xavier

Jetson AGX Xavier ist für das intelligente Leben konzipiert, und AX710 ist der perfekte Begleiter, um seine ganze Leistung in vielfältigen Anwendungsszenarien zu entfesseln. Die Latenz ist ein kritischer Faktor beim intelligenten Leben. 10G Lan mit seiner hohen Bandbreite ist daher ideal geeignet, um die Latenz zu verringern und den Daten Flügel zu verleihen. Neben 10G Lan bietet AX710 volle Unterstützung für die M.2-Spezifikation und USB Typ C. Dies erleichtert die Integration von Xavier mit anderer Hardware und rückt den AIoT-Standard in greifbare Nähe.