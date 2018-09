AETOS gana el premio al Mejor Bróker NDD en los Premios Forex del Reino Unido

LONDRES, 28 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- AETOS Capital Group ganó el premio al "Mejor Bróker Forex NDD" en los destacados UK Forex Awards 2018.

La gran ocasión celebra a las compañías de Forex del Reino Unido que promueven la tecnología de negociación, las herramientas, la experiencia del cliente, el servicio y la educación del cliente. Después de ganar el título al mejor Programa de Introducer Brókers de Forex en la ceremonia del año pasado, AETOS recibió en esta oportunidad el reconocimiento al bróker NDD (sin mesa de operaciones) más destacado.

Porcentajes de Clientes con Utilidad o Perdidad, Fuente: FM Intelligence

El servicio NDD de AETOS tiene la ventaja de ser transparente y rápido. Los clientes pueden entrar al mercado cambiario real y las órdenes se ejecutan de manera automática, sin recotización. La utilización de esta estrategia en vez de las mesas de operaciones tradicionales ha dado frutos. La actividad de negociación ha crecido y la cantidad de clientes se ha incrementado respecto del año pasado, todo lo cual fue reconocido por el grupo premiador.

Después de poner en marcha nuevos servidores muy veloces en Londres, el crecimiento de AETOS en los últimos 12 meses se basó en su estrategia NDD y una mayor actividad en el sudeste asiático. Las exhibiciones y eventos en la región ayudaron a crear un vínculo y establecer confianza con los inversores locales y a expandir su base de clientes. La compañía también ha intensificado su relación con el fútbol. AETOS pudo verse en los carteles publicitarios junto a los campos de juego en los partidos de la Premier League inglesa en la temporada pasada y también en la vestimenta del Sydney FC, lo cual sirvió para aumentar el conocimiento y atractivo global de la marca en las temporadas 2018-2019.

AETOS está atrayendo también la atención después de una reciente encuesta de Finance Magnates. Su análisis reveló que AETOS tiene el mayor porcentaje de clientes con utilidad. Las regulaciones de ESMA, exigen ahora que los brókers regulados por la Unión Europea den a conocer qué porcentaje de sus clientes están ganando y perdiendo dinero. AETOS se ubicó en lo más alto de la lista, con un 36,3% de clientes con utilidad, mejor que cualquier otro bróker.

La educación del cliente y las herramientas de negociación, junto con su Programa de Introducer Brókers y su estrategia NDD, han atraído a los clientes a AETOS.

AETOS Capital Group (AETOS) es un bróker líder del mercado Forex australiano y un proveedor de CFD con sede corporativa en Sídney (Australia). AETOS está autorizado y regulado por la Australian Securities and Investments Commission , ASIC (AFSL: 313016) y la Financial Conduct Authority (FCA), Reino Unido (FCA No: 592778).

