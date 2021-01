AFC Energy annonce une collaboration stratégique avec le cabinet d'ingénierie international Ricardo pour développer des utilités mondiales pour la production d'énergie à partir d'hydrogène

LONDRES, 14 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui AFC Energy (AIM : AFC), l'un des principaux fournisseurs de technologies de production d'énergie à base d'hydrogène, annonce la signature du premier accord de collaboration stratégique en ingénierie avec Ricardo, un leader mondial dans la création de solutions d'ingénierie et de conception innovantes ayant de solides références dans les secteurs des transports et de l'énergie.

L'accord portera sur la création conjointe de produits et d'offres de services liés aux piles à combustible à hydrogène, avec un accent initial sur trois domaines clés : la production d'énergie marine, ferroviaire et stationnaire. Cette collaboration permettra de développer des produits et des services qui soutiendront directement les efforts mondiaux de décarbonisation des transports, de l'énergie et des infrastructures nationales essentielles.

Cette collaboration permettra à AFC Energy d'augmenter le nombre de produits utilisant sa pile à combustible et de valider sa viabilité technique et commerciale sur le marché mondial en pleine expansion des systèmes de propulsion et d'alimentation à l'hydrogène.

Les deux parties examineront les avantages obtenus grâce à l'utilisation d'un combustible vert à base d'ammoniac (plutôt que d'hydrogène), à faible coût, facilement disponible et à haute densité énergétique, comme combustible de choix pour les besoins en énergie hors réseau ou à distance, y compris le transport maritime international et la production d'énergie distribuée.

Adam Bond, directeur général d'AFC Energy plc, a déclaré :

« Le rôle de la pile à combustible alcaline d'AFC Energy dans la décarbonisation de la mobilité électronique et des systèmes d'alimentation hors réseau par l'utilisation de combustibles à émission zéro tels que l'ammoniac vert est de plus en plus clair et pertinent.

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'une des principales sociétés d'ingénierie du monde à Ricardo afin d'explorer pleinement de nouvelles façons innovantes de déployer notre système de piles à combustible alcalines dans toute une série de secteurs où le recours traditionnel aux énergies fossiles n'est plus considéré comme un moyen viable ou acceptable de production d'énergie à distance. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Ricardo sur nos principaux marchés cibles, chacun d'entre eux offrant d'énormes possibilités ».

Mike Bell, directeur de la stratégie et de la transformation du groupe chez Ricardo plc, a ajouté :

« Ricardo est un leader mondial dans la transition énergétique vers une énergie durable et verte, travaillant avec de nombreux équipementiers et partenaires industriels de premier plan dans la recherche de solutions d'ingénierie qui soutiennent les aspirations de Net Zéro. Nous reconnaissons également l'expertise d'AFC Energy dans la technologie des piles à combustible alcalines, qui a mis en évidence le potentiel des systèmes alcalins à faible coût et à haut rendement dans les environnements électriques hors réseau et éloignés.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec AFC Energy qui explore de nouvelles possibilités de déploiement des piles à combustible dans des secteurs tels que la marine et le rail où la technologie alcaline a le potentiel de jouer un rôle clé dans la décarbonisation et la durabilité. »

Après plusieurs mois d'engagement, les deux sociétés ont déjà soumis conjointement des propositions aux clients de Ricardo, répondant aux besoins particuliers des clients en ce qui concerne l'instabilité du réseau et la nécessité d'une énergie alternative à zéro émission. D'autres possibilités seront identifiées en 2021 pour une collaboration conjointe sur les principaux marchés.

À propos d'AFC Energy plc

AFC Energy plc commercialise un système de piles à combustible alcalines évolutives, afin de fournir de l'électricité propre pour des utilisations en réseau et hors réseau. Cette technologie, dont le Royaume-Uni a été le pionnier au cours des douze dernières années, peut maintenant être déployée dans les chargeurs de véhicules électriques, les systèmes d'alimentation décentralisés hors réseau et les usines de gaz industrielles dans le cadre d'une approche visant à décarboniser les besoins locaux en électricité.

Afcenergy.com

À propos de Ricardo plc

Ricardo plc est une société de conseil en ingénierie stratégique et en environnement, spécialisée dans les secteurs des transports, de l'énergie et des ressources rares. Le travail de Ricardo s'étend à toute une série de secteurs du marché, y compris les voitures particulières, les véhicules commerciaux, les trains, la défense, le sport automobile, l'énergie et l'environnement, avec une liste de clients qui comprend des opérateurs de transport, des fabricants, des sociétés d'énergie, des institutions financières et des agences gouvernementales. En plus des services de conseil technique, Ricardo dispose de capacités d'ingénierie internes qui lui permettent de concevoir et de livrer des prototypes de haute qualité et de fabriquer en faible volume des produits et des assemblages complexes, notamment des moteurs, des transmissions, des moteurs et des générateurs électriques, des batteries et des systèmes de piles à combustible.

Ricardo.com

