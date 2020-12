AFC Energy e ABB Partner fazem parceria para impulsionar o futuro do carregamento limpo de VE

DUNSFOLD, Inglaterra, 17 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A AFC Energy (AIM: AFC), líder em tecnologias de geração de energia por hidrogênio, anuncia hoje uma parceria estratégica com a ABB, líder mundial em tecnologias de eletrificação e digitalização operando em mais de 100 países, para desenvolver a nova geração de soluções de carregamento high power para veículos elétricos (VE).

Com a expectativa de que o mercado global de carregamento de VE ultrapasse US$140 bilhões até 2030, esta colaboração oferece suporte à entrega mundial da infraestrutura de carregamento necessária para atender esta demanda. Além disso, uma nova solução será criada para fornecimento local de energia confiável, flexível, eficiente e seguro, com zero emissões. O sistema conjunto estará pronto para implementação inicialmente no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos e outros locais, no segundo semestre de 2021.

Segundo Frank Muehlon, diretor de negócios globais na ABB para Soluções de Infraestrutura em E-mobility, "A ABB abriu o caminho para soluções de e-mobility e tem orgulho de ter desempenhado um papel essencial para o crescimento da adoção de VE em todo o mundo. Esta parceria com a AFC Energy permite que continuemos a expandir as fronteiras da e-mobility, com foco específico em aplicações fora da rede, o que permite um alcance muito maior para e-mobility com base em energia limpa.

"Na ABB, acreditamos que desenvolvimento sustentável significa progresso em direção a um mundo mais saudável e mais próspero, hoje e para as futuras gerações. Por meio de aplicações inovadoras de tecnologia, como esta parceria com a AFC Energy, podemos viabilizar uma sociedade de baixo carbono. A AFC Energy tem um posicionamento único com sua tecnologia de células de combustível alcalinas de baixo custo, o que faz com que seja a parceira perfeita."

As duas empresas comercializarão juntas o produto integrado e desenvolverão, de forma colaborativa, uma estratégia de comunicação para branding e implementação do sistema.

Os esforços desta parceria estarão focados na implementação conjunta de sistemas integrados de carregamento high power de VE nos principais mercados da ABB, incluindo hubs de veículos de logística e privados, operadores de pontos de carregamento e transportes urbanos. Os sistemas de carregamento também podem ser utilizados para alimentar embarcações marítimas e aeronaves de decolagem e pouso na vertical (VTOL), uma vez que a eletrificação continua a expandir-se pelas indústrias marítima e de aviação.

De acordo com Adam Bond, CEO da AFC Energy "Hoje marca um momento histórico na comercialização de nossa célula de combustível de hidrogênio patenteada, ao iniciarmos um relacionamento de longo prazo com a ABB. Esta parceria estratégica está plenamente alinhada com a estratégia de lançamento no mercado da AFC Energy, enquanto a ABB possibilita acesso sólido e confiável aos principais canais de clientes na Europa e no exterior.

"O mercado terá uma solução única, com emissões zero, desenvolvida por líderes mundiais em eletrificação e tecnologias de células de combustível alcalinas, permitindo a implementação de futuras infraestruturas de carregamento high power de VE. Esta é uma etapa fundamental na jornada para a descarbonização completa do setor de transportes e mobilidade no mundo, enquanto continuamos a diminuir os custos e aumentar a escala de fabricação, apoiados pelas oportunidades no mercado global emergente."

Muehlon finalizou: "Nossa parceria com a AFC Energy oferece potencial além do mercado tradicional de VE. O sistema de carregamento rápido DC terá aplicações para transportadores comerciais e logísticos, para transporte urbano e marítimo. Soluções sustentáveis também vêm sendo desenvolvidas para outros setores em crescimento como centros de dados e concessionárias, de forma a permitir a otimização da pegada de carbono".

A ABB entrou no mercado de carregamento de VE em 2010 e, até hoje, já vendeu mais de 17.000 carregadores rápidos DC ABB em 80 países.

FONTE AFC Energy; ABB

