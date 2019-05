AFFA publie une déclaration concernant la décision du joueur d'Arsenal Henrikh Mkhitaryan de ne pas se rendre à Bakou

LONDRES, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- La finale de la Ligue Europa, qui opposera les équipes d'Arsenal et Chelsea le 29 mai 2019, se disputera à Bakou. Suite à la confirmation aujourd'hui par le joueur d'Arsenal Henrikh Mkhitaryan qu'il ne se rendra pas à Bakou, invoquant des préoccupations de sécurité, l'Association of Football Federations of Azerbaijan (AFFA http://www.affa.az) a réitéré aujourd'hui qu'elle ne voyait aucune raison pour laquelle cette décision avait été prise.

Un porte-parole de l'AFFA a déclaré : « Nous sommes déçus de voir la déclaration d'Arsenal selon laquelle Henrikh Mkhitaryan ne se rendra pas avec son équipe à Bakou pour participer à la finale de la Ligue Europa de l'UEFA contre Chelsea, mercredi prochain. Nous regrettons infiniment que cette décision non justifiée ait été prise, d'après ce que nous savons, de façon collective par Arsenal, le joueur et sa famille. Si nous reconnaissons le droit de prendre une décision personnelle de ne pas voyager, nous tenons à réitérer que l'Azerbaïdjan, le pays organisateur, a fourni toutes les garanties nécessaires requises par l'UEFA pour assurer la sécurité personnelle de M. Mkhitaryan. Il n'y a absolument aucune raison de remettre en question le caractère sérieux de ces garanties fournies par l'Azerbaïdjan. Au cours de la dernière décennie, un grand nombre d'athlètes arméniens ont participé sans aucun problème à divers événements sportifs internationaux en Azerbaïdjan. Enfin, nous pensons que cette décision regrettable n'affectera d'aucune manière la qualité et l'attrait de ce grand match. Nous nous réjouissons d'accueillir les deux équipes très prochainement à Bakou. »

