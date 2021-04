AffaMed Therapeutics et SIFI annoncent une coentreprise pour servir le marché de la Grande Chine

SHANGHAI et CATANE, Italie, 1er avril 2021 /PRNewswire/ -- AffaMed Therapeutics (« AffaMed »), une société biopharmaceutique mondiale au stade clinique spécialisée dans le traitement des besoins critiques non satisfaits chez les patients atteints de troubles ophtalmologiques, neurologiques et psychiatriques, et SIFI S.p.A. (« SIFI »), une société internationale de premier plan spécialisée dans l'ophtalmologie, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour établir une coentreprise en vue de développer, fabriquer et commercialiser des lentilles intraoculaires (« IOL ») innovantes et de qualité supérieure pour le marché de la Grande Chine, y compris la Chine continentale, Taïwan, Macao et Hong Kong.

La coentreprise disposera de droits exclusifs sur la gamme d'IOL de SIFI, y compris les gammes de lentilles IOL à profondeur de focalisation étendue (« EDOF ») innovantes premium Mini Well®, Mini Well Toric® et Mini Well Proxa®. Ces implants chirurgicaux représentent les solutions les plus avancées pour la chirurgie réfractive de la cataracte, permettant la correction de la myopie/hypermétropie, de la presbytie et de l'astigmatisme, qui se traduit par une vision de haute qualité sans lunettes et sans interruption à toutes les distances et dans toutes les conditions d'éclairage.

La cataracte est aujourd'hui l'un des principaux problèmes de santé publique en Chine, avec une prévalence totale estimée à plus de 100 millions, mais seulement environ 4 millions d'opérations de la cataracte sont actuellement réalisées chaque année. Alors que la sensibilisation et l'accès à des options de traitement efficaces telles que l'IOL augmentent, le nombre d'opérations de la cataracte en Chine devrait augmenter de 8 à 10 % par an, ce qui représente l'un des taux de croissance les plus élevés au monde. Avec sa gamme innovante d'IOL à EDOF qui devrait être parmi les options de traitement les plus avancées et les plus efficaces disponibles pour les patients atteints de cataracte en Chine, la coentreprise entre AffaMed et SIFI ciblera le marché haut de gamme sous-desservi des patients cherchant à se passer de lunettes, tout en fournissant également des produits IOL monofocaux de la plus haute qualité pour aider à élargir l'accès aux traitements à l'ensemble de la population de patients.

Le Dr Dayao Zhao, PDG d'AffaMed, a commenté : « La création de notre coentreprise avec SIFI marque une étape importante dans le renforcement de la capacité d'AffaMed à proposer à davantage de patients des IOL de la plus haute qualité. Notre expertise en matière de développement et de réglementation permettra à ce partenariat d'accélérer le développement clinique et les délais d'approbation réglementaire, et de faire progresser notre mission consistant à proposer des produits de soin de santé de haute qualité et accessibles afin de répondre aux besoins non satisfaits importants des patients sur le marché de la Grande Chine. »

Le Dr Ji Li, président et directeur de la stratégie chez AffaMed, a commenté : « La cataracte est la principale cause de cécité à l'échelle mondiale, et l'implantation de lentilles intraoculaires est le seul traitement définitif. Alors que le taux annuel d'opérations de la cataracte en Chine a atteint un record d'environ 3 000 interventions par million de personnes en 2020, ce niveau ne représente encore qu'environ un cinquième du taux de traitement chirurgical observé dans les pays développés. Nous sommes ravis d'établir ce partenariat stratégique avec SIFI pour apporter aux patients de la Grande Chine sa technologie innovante de lentilles intraoculaires de premier plan et de haute qualité. »

« Nous sommes ravis de conclure un partenariat stratégique avec AffaMed pour accéder au marché de la grande Chine, ce qui constitue une étape importante dans notre programme d'expansion internationale », a déclaré Fabrizio Chines, PDG de SIFI. « Avec ses excellents résultats dans la formation d'alliances portant sur des technologies innovantes dans des domaines thérapeutiques clés, AffaMed représente le partenaire de choix pour proposer nos solutions innovantes pour la chirurgie de la cataracte aux patients chinois. »

Andrea Quaglino, directeur financier de SIFI, a commenté : « La création de cette coentreprise maximisera la valeur de l'un de nos actifs clés, en tirant parti des capacités de notre équipe et du potentiel du marché mondial de la technologie IOL exclusive de SIFI. Offrir de la valeur aux actionnaires et à une population plus importante de patients reste au cœur de la mission de notre entreprise. »

Selon les termes de l'accord, AffaMed fournira un financement pour la croissance et soutiendra la coentreprise dans les domaines du développement clinique, des affaires réglementaires et des opérations commerciales, tandis que SIFI apportera son expertise en matière de propriété intellectuelle, technique et de fabrication.

YAFO Capital (Shanghai) Co. Ltd. a agi en tant que conseiller financier et DLA Piper en tant que conseiller juridique et fiscal pour cette transaction auprès de SIFI.

À propos d'AffaMed Therapeutics

AffaMed Therapeutics est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques transformateurs qui répondent à des besoins médicaux critiques non satisfaits concernant les troubles ophtalmiques, neurologiques et psychologiques chez les patients de la Grande Chine et du monde entier. L'équipe de direction d'AffaMed Therapeutics a acquis une expertise approfondie de l'industrie et une solide expérience dans les domaines du développement clinique, des affaires réglementaires, de la CMC, du développement commercial et des opérations commerciales de haute qualité dans des sociétés pharmaceutiques multinationales de premier plan en Chine et dans le monde entier. AffaMed Therapeutics a été fondée et financée par CBC Group en 2019.

À propos de SIFI

Basée en Italie, SIFI est une société de premier plan spécialisée dans l'ophtalmologie, qui se concentre sur les soins oculaires depuis 1935. SIFI développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients atteints de maladies ophtalmiques. SIFI est déterminée à améliorer la qualité de vie des patients par le biais de ses efforts de R&D, exportant des produits dans plus de 20 pays à travers le monde avec des opérations commerciales en Italie, en Espagne, en France, en Roumanie, au Mexique et en Turquie. Depuis 2015, SIFI est soutenue par 21 Invest, une société de capital-investissement fondée par Alessandro Benetton.

Pour toute demande, les médias sont invités à contacter : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1337809/SIFI_Logo.jpg

Related Links

sifi.it



SOURCE SIFI S.p.A.