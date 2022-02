Affidea zwiększa tempo cyfryzacji

Spółka wprowadza nowe rozwiązanie HR zwiększające efektywność operacyjną i poprawiające doświadczenia pracowników.

HAGA, Holandia, 10 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Dążąc do przyspieszenia cyfrowej transformacji, Affidea (www.affidea.com), największy europejski dostawca rozwiązań do zaawansowanego obrazowania diagnostycznego oraz usług ambulatoryjnej i onkologicznej opieki zdrowotnej posiadający 319 ośrodków medycznych w 15 krajach, ogłosił dzisiaj uruchomienie nowego systemu informacji o zasobach ludzkich (HRIS) – Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM).

Wdrożenie HRIS stanowi ważną część szerszej strategii cyfrowej spółki, obejmującej aktualizowanie i upraszczanie swoich systemów przy pomocy ujednoliconych i automatycznych procesów, co zapewnia lepsze możliwości analityczne i wiedzę na temat wydajności, ograniczając liczbę zadań wykonywanych przez specjalistów HR i wpływając na zaangażowanie zespołu. Cyfryzacja ma kluczowe znaczenie dla działalności Affidei, sprawiając, że jest ona wybieranym pracodawcą oraz preferowanym podmiotem świadczącym opiekę zdrowotną, który zapewnia najlepsze usługi pacjentom.

Platforma do zarządzania kapitałem ludzkim Oracle HCM zapewni Affidei jedno centralne źródło danych związanych z pracownikami, wykonawcami i powiązanymi specjalistami w zakresie umiejętności i kwalifikacji, przyczyniając się do ulepszenia bazy doświadczenia klinicznego w rozmaitych podspecjalizacjach w całej grupie oraz usług klinicznych, a także do ekspansji usług teleradiologii i telezdrowia w wielu krajach. Inne korzyści z wdrożenia systemu Oracle w całej spółce Affidea obejmują lepsze zarządzanie procesem ustawicznego kształcenia umiejętności klinicznych poprzez udzielenie dostępu odpowiednim pracownikom służby zdrowia do specjalistycznych szkoleń klinicznych skrojonych do ich potrzeb i wymianę wiedzy pomiędzy grupami pracowników sprzyjającą transferowi najlepszych praktyk w obrębie wewnętrznych medycznych sieci zawodowych.

Zapewniając lepsze zdolności analityczne i sprawozdawcze zespołom HR w 15 krajach, rozwiązanie zwiększy efektywność działań HR i zarządzania danymi osobowymi firmy w środowisku zgodnym z RODO. Częściowo automatyzując obecne procesy, stworzy podbudowę do dalszej automatyzacji. Do krajów, w których rozwiązanie już zostało wdrożone, należą: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Holandia (siedziba główna), Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Irlandia.

Justyna Tyborowska, starszy wiceprezes i dyrektor ds. HR Affidea Group powiedziała: „transformacja cyfrowa i ciągłe usprawnianie zarówno procesów medycznych, jak i operacyjnych stanowią kluczowe elementy strategii rozwoju spółki Affidea, której celem jest oferowanie ujednoliconych, najwyższej jakości świadczeń medycznych i wyróżniających się doświadczeń pacjentów i lekarzy kierujących. Wzmacniamy nasze działania cyfryzacyjne w całej grupie przy pomocy kultury innowacji wprowadzającej zaawansowane technicznie praktyki, które usprawniają nasze metody pracy i pozwalają skupiać się na czynnościach o wartości dodanej dla biznesu. Wprowadzenie globalnego rozwiązania HR stanowi konkretny produkt naszej strategii cyfrowej i praktyk zarządczych opartych o dane i tworzy silny fundament pod dalszą automatyzację i integrację z innymi systemami firmy, co sprawi, że Affidea stanie się czołowym cyfrowym podmiotem świadczącym opiekę zdrowotną".

System Oracle Cloud HCM Cloud został wprowadzony we wszystkich oddziałach krajowych Affidei i stanowi pierwszy krok w kierunku wdrożenia rozwiązania Affidea ERP w całej Grupie. Wdrożenia dokonała firma Oracle Consulting, która poprowadziła spółkę Affidea przez cały projekt w poszczególnych krajach. Koncepcja działania krok po kroku ułatwiła Affidei przystosowanie do nowego rozwiązania i jego realne przyjęcie w nowym globalnym systemie HRIS w chmurze.

„Przedsiębiorstwa mierzą się obecnie z większymi niż kiedykolwiek wcześniej wymaganiami pracowników. Dzisiejsi pracownicy poszukują błyskawicznego dostępu, silnie spersonalizowanych treści i łatwych w użyciu systemów. Wymagania te skłaniają specjalistów HR do przemyślenia swojego postrzegania kompletu doświadczeń związanych z miejscem pracy. Kompletne rozwiązanie Oracle łączące wszystkie procesy HR od zatrudnienia do emerytury, pomoże Affidei pozostać na czele sektora opieki zdrowotnej i osiągać sukces w dłuższej perspektywie" – powiedział Andrés Garcia-Arroyo, wiceprezes ds. zastosowań w Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji, Izraelu, Afryce Północno-Wschodniej i Zachodniej, krajach Lewantu i Turcji w Oracle.

Affidea

Affidea (www.affidea.com) jest największym europejskim dostawcą usług obrazowania diagnostycznego oraz ambulatoryjnej i onkologicznej opieki zdrowotnej, posiadającym 319 ośrodków w 15 krajach kontynentu. Grupa Affidea współpracuje z przeszło 9 tys. specjalistów, którzy każdego roku pomagają ponad 10 mln pacjentów. Dzięki swojej historii dbania o bezpieczeństwo pacjentów, Affidea jest najczęściej nagradzanym przez Europejskie Towarzystwo Radiologii dostawcą usług obrazowania diagnostycznego w Europie.

