Affinity découvre de puissants anticorps contre le SARS-CoV-2

En mars, Affinity a commencé à passer au crible sa bibliothèque exclusive de cent milliards d'anticorps humains pour découvrir ceux qui pourraient neutraliser le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. Après avoir découvert un certain nombre d'anticorps candidats qui empêchent le péplomère du virus de se lier à son récepteur humain, Affinity a engagé en avril l'institut Peter Doherty d'étude des infections et de l'immunité (institut Doherty) pour effectuer des essais sur le virus en laboratoire. L'institut Doherty a confirmé que les anticorps d'Affinity peuvent complètement neutraliser l'infectivité du SARS-CoV-2 à une concentration à un chiffre de microgramme/ml dans un essai de neutralisation du virus sur cinq jours. Les anticorps ont une grande affinité pour le péplomère du SARS-CoV-2 à environ 20 picomolaires, en raison d'un taux exceptionnellement lent de la constante de dissociation, une mesure du temps pendant lequel l'anticorps reste lié à sa cible.

« Nos anticorps s'accrochent au péplomère du virus et bloquent son activité, » a expliqué le Dr Peter Smith, PDG d'Affinity. « Ces anticorps peuvent être protecteurs chez l'homme en empêchant le virus de prendre pied chez les personnes saines exposées au virus, et peuvent être utiles pour arrêter la progression du virus chez une personne infectée en bloquant sa capacité à infecter de nouvelles cellules et à se répliquer. »

Une thérapie très efficace permettrait une reprise plus rapide de la vie normale en réduisant la menace d'une hospitalisation des personnes infectées.

Les prochaines étapes dans le développement de la thérapie COVID-19 d'Affinity sont les suivantes :

Recherche d'un processus accéléré pour permettre la fabrication rapide de ses anticorps selon les normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les études cliniques.

Identification des voies de développement clinique accéléré avec les organismes de réglementation (TGA, FDA et AEM).

Discussions avec les gouvernements, les ONG et les sociétés pharmaceutiques pour accélérer le développement et la distribution commerciale. Les anticorps d'Affinity font l'objet d'une étude comparative menée par l'institut d'immunologie de La Jolla (le programme CoVIC), financée par l'accélérateur thérapeutique COVID-19, lancé en mars par la fondation Bill & Melinda Gates , le Wellcome Trust, Mastercard et des mécènes (covic.lji.org).

Affinity fait également partie d'un consortium dirigé par l'institut Walter et Eliza Hall pour le développement de produits biologiques contre le SRAS-CoV-2, qui a récemment reçu un financement du gouvernement de l'État de Victoria et du Medical Research Future Fund (MRFF).

Site web : affinity.bio/covid-19

