Affinity descobre anticorpos potentes contra o SARS-CoV-2

Em março, a Affinity iniciou o processo de triagem na biblioteca de propriedade da empresa de cem milhões de anticorpos humanos para encontrar aqueles que pudessem neutralizar o SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19. Após encontrar uma série de anticorpos candidatos que impedem a ligação da proteína da espícula ao receptor humano, a Affinity fechou parceria com o Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Doherty Institute), em abril, para conduzir testes com o vírus em laboratório. O Doherty Institute confirmou que os anticorpos da Affinity são capazes de neutralizar por completo a infectividade do SARS-CoV-2 em uma concentração de microgramas/mL de dígito único em um ensaio de neutralização viral de cinco dias. Os anticorpos apresentam alta afinidade com a proteína da espícula do SARS-CoV-2 a cerca de 20 pmol, promovida por uma taxa de dissociação excepcionalmente baixa, uma medida do tempo que o anticorpo permanece ligado ao alvo.