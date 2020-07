Affinity descubre potentes anticuerpos para SARS-CoV-2

En marzo, Affinity comenzó a investigar su librería propia de un billón de anticuerpos humanos para descubrir aquellos que podrían neutralizar SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Después de identificar una cantidad de anticuerpos candidatos que bloquean la capacidad de la proteína del virus de ligarse a su receptor humano, Affinity contrató en abril al Instituto Doherty (The Peter Doherty Institute for Infection and Immunity) para que realizara pruebas utilizando el virus en su laboratorio. El Instituto Doherty ha confirmado que los anticuerpos de Affinity pueden neutralizar completamente la capacidad de infección de SARS-CoV-2 en una concentración de un solo dígito de microgramos/ml en un ensayo de neutralización del virus de cinco días. Los anticuerpos presentan significativa afinidad por la espina de proteína de SARS-CoV-2 a alrededor de 20 picomolar, reforzada por un excepcionalmente bajo factor de caída, medida que indica cuánto tiempo permanece el anticuerpo ligado a su objetivo.