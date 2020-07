Affinity entdeckt potente SARS-CoV-2-Antikörper

Affinity hatte im März mit dem Screening seiner proprietären Bibliothek von einhundert Milliarden menschlicher Antikörper begonnen, um Antikörper zu entdecken, die SARS-CoV-2, das COVID-19 verursachende Virus, neutralisieren könnten. Nach der Entdeckung einer Reihe von Antikörperkandidaten, die die Bindung des Spike-Proteins an seinen menschlichen Rezeptor blockieren, beauftragte Affinity im April das Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (Doherty Institute), Test mit dem Virus im Labor durchzuführen. Das Doherty Institute hat bestätigt, dass Affinitys Antikörper die Infektiosität von SARS-CoV-2 bei einer einstelligen Mikrogramm/ml-Konzentration in einem fünftägigen Virus-Neutralisations-Assay vollständig neutralisieren können. Die Antikörper haben eine hohe Affinität für das SARS-CoV-2 Spike-Protein von rund 20 Picomolar, bedingt durch eine außergewöhnlich langsame Off-Rate, ein Maß dafür, wie lange der Antikörper an sein Zielmolekül gebunden bleibt.