Affyn, la empresa emergente de Singapur y una estrella en ascenso en el espacio del metaverso, llevó a cabo dos rondas de recaudación de fondos suscritas en exceso, con lo que el monto total recaudado ascendió a más de USD $7 millones

La ronda privada de Affyn se superó en una semana tras la revelación de su sitio web, lo que dio como resultado la apertura de una nueva ronda estratégica que una vez más se suscribió en exceso, antes de su apertura el 18 de diciembre de 2021.

Cuenta con el respaldo de más de 50 capitalistas de riesgo, inversionistas institucionales y socios, lo que indica una alta confianza y una fuerte demanda del metaverso de jugar para ganar de Affyn.

SINGAPUR, 9 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La empresa emergente de Singapur Affyn, un proyecto de metaverso impulsado por cadena de bloques, está desarrollando un juego móvil gratuito para jugar y ganar con geolocalización integrada y capacidad de realidad aumentada (RA).

Rediseño de los formatos "gratis para jugar" y "jugar para ganar"

Como un proyecto basado en el metaverso con capacidad de geolocalización y mecánica de RA), Affyn incorpora el divertido concepto de que cada personaje del juego, al que llaman "Buddy" (amigo), es un token no fungible (NFT). Si aún no está familiarizado con el NFT, solo significa que el amigo realmente le pertenece a usted, y no a los desarrolladores del juego. Esto revoluciona la industria tradicional de los juegos, donde los jugadores emplean miles de horas para obtener artículos y monedas dentro del juego que realmente no poseen.

Crear una economía de circuito cerrado

De manera similar a cómo cada juego tiene su propio conjunto de monedas, la moneda de Affyn también se conoce como tokens FYN. La utilidad de los tokens FYN tiene como objetivo ser altamente versátil; además de las transacciones habituales dentro del juego, está en marcha la adopción de servicios públicos del mundo real. Al crear este ecosistema integrado en el que los jugadores pueden ganar los tokens virtualmente y utilizarlos en el mundo real, se forma una economía de circuito cerrado que impulsa el valor de los tokens FYN.

Garantizar una economía de juegos sostenible

Affyn es uno de los pioneros del modelo de "jugar para ganar" móvil, creado con la intención de cambiar la forma en que los jugadores pueden obtener valor del ecosistema en comparación con las plataformas de juegos tradicionales. El equipo pasó más de un año diseñando un plan detallado para crear una economía de juegos sostenible. Esto ayuda a garantizar que las recompensas sigan siendo atractivas para los jugadores nuevos y existentes a largo plazo.

Lucaz Lee, fundador y director ejecutivo, quien dirige la recaudación de fondos, menciona la razón por la que inició este proyecto: "Nuestra idea de un metaverso es un mundo en el que las personas pueden reunirse, jugar y conectarse no solo de manera virtual, sino también en la vida real. Al utilizar la tecnología de cadenas de bloque como puente, Affyn tiene como objetivo impulsar un movimiento global en el que podamos jugar, ganar y divertirnos más juntos al mismo tiempo".

