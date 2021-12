Affyn, une start-up singapourienne et une étoile montante au sein du métavers, a organisé deux cycles de financement sursouscrits, portant le montant total levé à plus de 7 millions de dollars américains

La levée de fonds privée d'Affyn a fait l'objet d'une sursouscription dans la semaine suivant le dévoilement de son site Web, ce qui a entraîné l'ouverture d'un nouveau cycle de financement stratégique qui, une fois de plus, a connu une sursouscription, avant la prévente du 18 décembre 2021.

La levée de fonds est soutenue par plus de 50 investisseurs en capital-risque, investisseurs institutionnels et partenaires, témoignant de la grande confiance et d'une forte demande à l'égard des jeux de type Play-to-Earn dans le métavers d'Affyn.

SINGAPOUR, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Affyn, le projet de métavers alimenté par la blockchain d'une start-up singapourienne, développe un jeu sur mobile basé sur les modèles Free-to-Play et Play-to-Earn doté de capacités intégrées de géolocalisation et de réalité augmentée.

Réinventer les modèles de jeu Free-to-Play et Play-to-Earn

En tant que projet basé sur le métavers doté de capacités intégrées de géolocalisation et de réalité augmentée, Affyn intègre le concept amusant où chaque personnage du jeu, appelé « Buddy », est un jeton non fongible (NFT). Si vous ne connaissez pas encore l'univers des NFT, cela signifie simplement que « Buddy » est votre propriété, et non celle des développeurs du jeu. Le projet bouleverse l'industrie traditionnelle du jeu, où les joueurs cumulent des milliers d'heures de jeu pour obtenir des objets et des devises qui ne leur appartiennent pas vraiment.

Créer une économie à boucle fermée

Chaque jeu a sa propre devise, et celle d'Affyn est aussi connue sous le nom de jeton FYN. Les jetons FYN sont conçus pour être très polyvalents. En plus des transactions de jeu habituelles, ils sont en voie d'être utilisés dans le monde réel. En créant un écosystème intégré grâce au sein duquel les joueurs peuvent obtenir des jetons virtuellement et les utiliser dans le monde réel, une économie à boucle fermée se forme, ce qui augmente la valeur des jetons FYN.

Garantir une économie du jeu durable

Affyn est l'un des pionniers du modèle de jeu sur mobile de type Play-to-Earn, créé dans l'intention de changer la façon dont les joueurs peuvent tirer une valeur de l'écosystème par rapport aux plateformes de jeu traditionnelles. L'équipe du projet a passé plus d'un an à concevoir un plan détaillé pour créer une économie du jeu durable. Cela contribue à faire en sorte que les récompenses demeurent attrayantes à long terme pour les joueurs actuels et nouveaux.

À propos de ce qui l'a poussé a lancé ce projet, Lucaz Lee, fondateur et PDG d'Affyn, qui participe à la collecte de fonds, a déclaré : « Nous imaginons le métavers comme un monde où les gens peuvent se rencontrer, jouer et établir des liens non seulement virtuellement, mais aussi dans la vie réelle. En utilisant la technologie de la blockchain comme pont, Affyn vise à mener un mouvement mondial où nous pouvons jouer, gagner et avoir plus de plaisir ensemble en même temps. »

Pour en savoir plus sur Affyn :

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1705459/Affyn_logo_Logo_Logo.jpg

SOURCE Affyn