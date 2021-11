Afiniti annonce la nomination de Larry Babbio à la présidence d'un comité spécial chargé de mener une enquête

WASHINGTON, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'administration d'Afiniti Ltd. (« Afiniti ») a nommé Larry Babbio au poste de président du Conseil, avec prise d'effet immédiate. M. Babbio remplit des fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'Afiniti depuis 2016. En tant qu'ancien vice-président du conseil d'administration et président de Verizon Communications, Inc., il possède des connaissances approfondies et l'expérience nécessaire pour guider les activités futures d'Afiniti.

Afiniti a également annoncé aujourd'hui la formation d'un comité spécial chargé d'enquêter sur les questions liées au comportement de son ancien PDG et président du Conseil. L'enquête sera dirigée par Leslie R. Caldwell, de Latham & Watkins, LLP. Madame Caldwell a auparavant occupé le poste de procureure générale adjointe de la chambre criminelle du département de la Justice des États-Unis.

« En tant que président, ma priorité dans l'immédiat est d'assurer la sécurité de nos employés et de veiller à ce que nous continuions à offrir le meilleur service possible à nos clients. Cette enquête est une première étape importante et nécessaire en vue de créer un avenir meilleur pour Afiniti », a déclaré M. Babbio.

