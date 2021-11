Afiniti kondigt Larry Babbio aan als Voorzitter, stelt speciale commissie in voor het uitvoeren van onderzoek

WASHINGTON, 23 november 2021 /PRNewswire/ -- De Raad van bestuur van Afiniti Ltd. ("Afiniti") heeft Larry Babbio genoemd als voorzitter van het bestuur van Afiniti, met onmiddellijke ingang. Dhr. Babbio is sinds 2016 directeur van de Raad van bestuur van Afiniti. De voormalige vice-voorzitter en voorzitter van Verizon Communications, Inc ., dhr. Babbio brengt de diepgaande kennis en ervaring mee die nodig is om Afiniti vooruit te helpen.

Afiniti heeft vandaag ook de oprichting aangekondigd van een speciale commissie van de Raad van bestuur om kwesties rond het gedrag van zijn voormalige CEO en voorzitter te onderzoeken. Leslie R. Caldwell, Latham & Watkins, LLP, zal het onderzoek leiden. Mevr. Caldwell was eerder assistent-procureur-generaal van het Amerikaanse Ministerie van Justitie.

"Als voorzitter is het mijn directe prioriteit om ervoor te zorgen dat onze mensen veilig zijn en dat we onze klanten de best mogelijke service blijven bieden. Dit onderzoek is een belangrijke en noodzakelijke eerste stap in het bouwen aan een betere toekomst voor Afiniti", aldus dhr. Babbio.

