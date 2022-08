Afresh obtient un financement de série B de 115 millions de dollars et déploie sa technologie de conservation d'aliments frais dans des milliers de magasins à travers les États-Unis

SAN FRANCISCO, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- Afresh, le principal fournisseur de technologie de gestion de produits frais alimentée par IA, a annoncé aujourd'hui un financement de série B de 115 millions de dollars dirigé par Spark Capital avec la participation d'Insight Partners, VMG Partners et Bright Pixel Capital. Walter Robb, partenaire exécutif senior chez S2G Ventures et ancien co-PDG de Whole Foods Market, participe également à cette opération. Tous les investisseurs précédents, dont Maersk Growth, High Sage et Innovation Endeavors, ont également pris part à ce projet, ce qui porte le financement total de la société à 148 millions de dollars.

Afresh utilisera cet investissement pour étendre la portée de son système d'exploitation des produits frais, une solution efficace et flexible pour les prévisions, les stocks, les commandes et les opérations en magasin, afin de prendre en charge de nouvelles catégories de produits frais comme la viande, le pain et les pâtisseries. Le financement servira également à développer l'équipe d'Afresh et à étendre ses activités à l'Europe.

« La nourriture, plus que toute autre chose, façonne la santé des gens et de notre planète. Nous avons fondé Afresh dans le but d'éliminer le gaspillage alimentaire et de rendre les aliments nutritifs plus accessibles. Nous sommes ravis d'utiliser ce capital pour étendre l'échelle et la portée de notre Fresh Operating System », déclare Matt Schwartz, cofondateur et PDG d'Afresh.

Visant à desservir 10 % des épiceries américaines d'ici fin 2022, Afresh a triplé sa clientèle en 2021, signant des chaînes régionales comme CUB et des chaînes nationales comme Albertsons, avec des plans pour se déployer dans plus de 2 300 magasins Albertsons d'ici fin 2022. En moyenne, les magasins qui utilisent les solutions d'Afresh réduisent leurs déchets alimentaires d'au moins 25 %. Ils constatent également une augmentation de 2 à 4 % de leur chiffre d'affaires et une augmentation de 40 % ou plus de leur marge d'exploitation.

« Les résultats révolutionnaires que fournit Afresh ne sont pas seulement visibles dans les résultats financiers des magasins, mais s'étendent également à l'impact sur notre planète grâce à la réduction des déchets alimentaires », a déclaré Will Reed, partenaire général de chez Spark Capital. « Nous sommes fiers de soutenir Afresh dans sa prochaine étape de croissance, alors qu'elle poursuit sa mission de freiner le changement climatique et d'améliorer notre capacité à nourrir le monde de manière saine. »

La mission d'Afresh est d'éliminer le gaspillage des aliments frais et d'en accroître l'accès pour tous. Le gaspillage alimentaire est un problème énorme aux États-Unis et dans le monde entier, et des études ont montré qu'environ 40 % de toute la nourriture aux États-Unis est jetée. Le projet Drawdown cite la réduction des déchets alimentaires comme le levier numéro un pour freiner le changement climatique. Afresh est en passe d'aider les détaillants à économiser 34 millions de livres de déchets alimentaires d'ici la fin 2022.

« Afresh développe un outil pour l'ère moderne qui non seulement aide les épiciers à gérer plus efficacement différents types de produits frais, mais aussi à réduire le gaspillage alimentaire au niveau de la vente au détail, qui s'élève à 30-35 % par an », a déclaré M. Robb. « De plus, j'ai été impressionné par l'étroite collaboration d'Afresh avec les équipes des magasins pour s'assurer que sa technologie n'est pas seulement facile à utiliser, mais aussi qu'elle donne les moyens de le faire, permettant ainsi aux épiciers de servir les aliments les plus frais à leurs clients. »

Afresh est le leader mondial des technologies de gestion des produits frais. Les solutions d'Afresh, alimentées par IA, optimisent les fonctions critiques des aliments frais, notamment les commandes, les stocks, le merchandising et les opérations. Afresh réduit considérablement le gaspillage alimentaire, améliore la rentabilité de ses partenaires et rend les aliments plus frais et plus sains plus accessibles à tous. Fondée en 2017 avec la mission d'éliminer le gaspillage alimentaire et de rendre les aliments frais accessibles à tous, Afresh a connu une croissance rapide auprès des clients des épiceries à travers les États-Unis. Aujourd'hui, Afresh a annoncé des partenariats avec des épiciers dans plus de 3 000 magasins et 40 États, dont Albertsons, WinCo Foods, Heinen's, Save Mart, Bashas, Cub Foods, etc. Pour en savoir plus, consulte le site www.afresh.com .

