AFS ofrece 150 becas de intercambio virtual en las áreas de CTIM dirigidas a niñas de todo el mundo

Entregamos a las jóvenes las herramientas que las ayudarán a construir un futuro más sostenible

A través de experiencias de aprendizaje inmersivo, las becarias de AFS Global STEM Accelerators desarrollarán competencias técnicas críticas, como habilidades digitales, pensamiento de diseño y alfabetización de datos, junto con competencias globales, como inteligencia emocional, conciencia intercultural y trabajo en equipo, habilidades valiosas que son cada vez más necesarias en la economía global y vitales para contribuir a un futuro sostenible.

Durante doce semanas, las becarias desarrollarán prototipos de impacto social y presentaciones finales que ofrecen soluciones potenciales a los desafíos del mundo real, con un énfasis en la sostenibilidad. Al terminar, las becarias obtienen el Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact (certificado avanzado de competencia global para generar un impacto social), otorgado por AFS y la Universidad de Pensilvania, junto con la confirmación y la validación oficiales del Center for Social Impact Strategy de esa universidad. Además, se les invitará a formar parte de la comunidad global de exalumnos de AFS, que ofrece diversas oportunidades de orientación y recursos para la formación de redes.

Empoderar a los jóvenes para que se conviertan en gestores del cambio a través de CTIM

AFS Programas Interculturales es una red de intercambio global sin fines de lucro con décadas de experiencia en educación impulsada por el impacto. "Habilidades como la comunicación intercultural, la empatía y la resolución de conflictos son fundamentales para nuestro mundo. Educar a más jóvenes para que se conviertan en ciudadanos globales es crucial si queremos crear un futuro más sostenible", señala Daniel Obst, presidente y director ejecutivo de AFS.

El programa Accelerators forma parte de una iniciativa más amplia, la AFS Global STEM Changemakers Initiative, que es un subsidio de cinco años que tiene como objetivo ofrecer a 5.000 jóvenes de todo el mundo experiencias de aprendizaje inmersivo a través de programas de intercambio cultural en educación CTIM y competencia global centrados en la sostenibilidad. La iniciativa es administrada por AFS y es financiada por bp, una empresa de energía integrada y global. bp apoya iniciativas como esta para ayudar a desarrollar los talentos en CTIM que el mundo necesita para crear soluciones sostenibles y mejorar la diversidad de talento en los campos de CTIM.

Las solicitudes están abiertas hasta el 15 de mayo. Obtenga más información y postule en afs.org/global-stem/Accelerator.

FUENTE AFS Intercultural Programs

