AFS запускает для девушек 150 стипендий в области точных наук по программе STEM Worldwide

Заявки принимаются по всему миру от девушек (в возрасте от 15 до 17,5 лет), которые готовы менять жизнь к лучшему в своих сообществах. Кроме того, AFS будет выделять специальные стипендии беженцам и девочкам из числа вынужденных переселенцев по всему миру.

Предоставление молодежи инструментов для создания более устойчивого будущего

Используя иммерсивный опыт обучения, ученики ACS Global STEM Accelerators будут развивать важнейшие технические навыки, например цифровые навыки, дизайн-мышление и информационная грамотность, в сочетании с глобальными компетенциями, такими как эмоциональный интеллект, межкультурная осведомленность и командная работа. Эти ценные навыки становятся все более важными в условиях глобальной экономики и жизненно необходимы для создания устойчивого будущего.

В течение 12 недель ученики будут разрабатывать прототипы социальных эффектов и презентации, которые предлагают потенциальные решения реальных проблем с упором на устойчивое развитие. По завершении обучения стипендиаты получат сертификат Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact, который будет выдан AFS и Пенсильванским университетом, а также официальный отзыв и подтверждение от центра Penn's Center for Social Impact Strategy. Кроме того, стипендиатов пригласят присоединиться к глобальному сообществу выпускников AFS, которое предлагает разнообразные возможности для наставничества и сетевые ресурсы.

Предоставить молодым людям все необходимое, чтобы они могли начать активные перемены с помощью STEM

Межкультурные программы AFS представляют собой некоммерческую глобальную сеть обмена, в основе которой лежит многолетний опыт в области образования, ориентированного на достижение конкретных результатов. «Такие навыки, как межкультурное общение, эмпатия и умение урегулировать конфликты, имеют решающее значение для нашего мира. Для создания более устойчивого будущего необходимо, чтобы все больше молодых людей стали гражданами мира», — заявил президент и генеральный директор AFS Дэниел Обст (Daniel Obst).

Программа Accelerators является частью более глобальной инициативы (AFS Global STEM Changemakers Initiative) — пятилетнего гранта, целью которого является обеспечить 5000 молодых людей по всему миру захватывающим опытом иммерсивного обучения научно-техническим дисциплинам и глобальным компетенциям, а также предоставление доступа к программам межкультурного обмена, ориентированным на устойчивое развитие. Эта инициатива реализуется AFS и финансируется компанией bp, являющейся глобальной интегрированной энергетической корпорацией. Компания bp поддерживает такие инициативы, чтобы содействовать обучению талантливых специалистов в области точных наук, которые необходимы миру для создания экологичных решений, и повысить разнообразие среди сотрудников в научно-технических областях.

Заявки принимаются до 15 мая. Более подробная информация представлена на сайте afs.org/global-stem/accelerators.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1809271/STEM_Accelerators.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpg

SOURCE AFS Intercultural Programs