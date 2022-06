AG&P ganha prêmio "Empresa do Ano da APAC" de GNL de 2022 na Premiação Anual de Excelência do Energy Council

Joseph Sigelman, presidente e CEO do AG&P Group, disse: "A AG&P valoriza esse distinto prêmio do Energy Council. Após anos de expectativa, nos encontramos em uma transformação energética revolucionária. Nos próximos anos, haverá um grande aumento nas exportações de GNL e haverá uma demanda clara por parte dos proprietários de indústrias, energia, casas e veículos que desejarem um combustível limpo e competitivo. A missão da AG&P é suprir o próximo aumento no fornecimento de gás aos clientes que precisarem dele, oferecendo infraestrutura e logística rápidas e padronizadas.

Esse prêmio reconhece o trabalho árduo que nossa equipe investiu para desenvolver os terminais e as redes de gás da cidade, que já implementamos e estamos avançando em todo o Sul e Sudeste Asiático e além. Temos orgulho de nossa estratégia de garantir que as pessoas e a indústria tenham a opção de um combustível que as ajudará a priorizar o meio ambiente e a reduzir os custos gerais ao mesmo tempo. Agradecemos profundamente ao Energy Council por se concentrar nessa importante área."

A AG&P está liderando a transição para a energia limpa por meio de suas soluções tecnológicas avançadas em energia. A AG&P desenvolve ecossistemas de GNL que suprem mercados carentes/não atendidos, oferecendo projetos personalizados impulsionados por produtos plug-and-play padronizados inovadores, que são comercialmente interessantes e permitem a adoção rápida do gás natural.

Em maio de 2022, a subsidiária da AG&P GAS Entec concluiu a conversão de uma operadora de GNL (LNGC) de 125 mil m³ da KARMOL, uma joint venture entre a Karpowership da Turquia e a Mitsui OSK Lines (MOL) do Japão, na primeira unidade modular de armazenamento flutuante e regaseificação do mundo (M-FSRU). A M-FSRU foi construída com a tecnologia padrão e modular da Gas Entec, a RegasTainer®, para fornecer gás à barca de energia flutuante de 236 MW da Karpowership no Senegal, o primeiro país da África Ocidental a fazer a transição para a energia de gás limpa.

Este ano, a AG&P também comissionará o primeiro terminal de importação e regaseificação de GNL na Baía de Batangas, denominado Filipinas LNG (PHLNG), para fornecer gás a um dos maiores produtores de energia do país. Além disso, o PHLNG armazenará GNL e enviará gás natural para abastecer clientes industriais e comerciais e outros consumidores, abrindo o país para uma nova era de combustível limpo e eficiente. Na Índia, a AG&P é o maior player estrangeiro, com um portfólio de CGD que inclui 12 concessões, atendendo a 28 distritos em 8% da Índia e aproximadamente 80 milhões de pessoas.

A Atlantic Gulf & Pacific (AG&P) é líder global em desenvolvimento e execução de soluções de logística e distribuição de GNL e gás. A AG&P oferece a infraestrutura para acessar o gás natural com segurança e facilidade em mercados novos e em crescimento. Atuamos como proprietários e como prestadores de serviços no desenvolvimento, financiamento, engenharia, compras, gestão de projetos e construção de infraestrutura de gás onshore e offshore, conectando fornecedores a clientes de distribuição. www.agpglobal.com

