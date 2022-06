AG&P Pratham ganha prêmio de "Empresa de Energia do Ano" da Índia de 2022 no "The Economic Times Energy Leadership Awards"

O júri, liderado por Anil Razdan, ex-secretário do Ministério da Energia e Secretário Ajunto do Ministério do Petróleo e Gás Natural do Governo da Índia, incluiu D K Sarraf, ex-presidente do Conselho Regulador de Petróleo e Gás Natural (PNGRB) e presidente e diretor executivo da ONGC; B Ashok, ex-presidente da Indian Oil; Ashish Khanna, presidente de energias renováveis da Tata Power; Prachur Sah, CEO da Dy da Cairn Oil & Gas; V R Sharma, diretor administrativo da Jindal Steel & Power; Partha S Bhattacharyya, ex-presidente da Coal India Ltd; K.S. Popli, ex-presidente e diretor administrativo da Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA); Tim Buckley, diretor da Climate Energy Finance; e Pranav R Mehta, diretor do Conselho Solar Global e presidente da NSEFI.

Abhilesh Gupta, diretor administrativo e CEO da AG&P Pratham, disse: "Estamos imensamente gratos ao Sr. Anil Razdan e aos estimados membros do júri por esse incrível prêmio e honra para a AG&P Pratham. Agradecemos por sermos reconhecidos pela excelência em desempenho, por nossa cultura de segurança e abordagem inovadora de implementação, que nos permitem atender aos requisitos de vários centros de demanda em paralelo, em vez de sequencialmente. Apesar das dificuldades causadas pela Covid, conseguimos lançar ~170 estações de GNC nos últimos oito meses e estamos estabelecendo duas estações de GNC a cada três dias. Também nos concentramos de forma intensa nas residências e estamos trabalhando arduamente para trazer gás natural limpo até a porta de nossos clientes em um ritmo rápido."

Joseph Sigelman, presidente e CEO do AG&P Group, disse: "A AG&P Pratham está sendo pioneira em uma rede de gás natural limpo em grandes áreas do sul e do noroeste da Índia para veículos, residências, empresas e fábricas. Temos o orgulho de estar desenvolvendo com segurança nosso sistema, conectando mais clientes todos os dias. Em nome de nossa grande equipe, que está trabalhando de forma tão árdua e tão fiel, estamos extremamente honrados que o Sr. Anil Razdan e o distinto painel do júri tenham escolhido reconhecer a AG&P Pratham com esse prestigiado prêmio."

A AG&P Pratham está desenvolvendo redes de distribuição urbana de gás em 12 concessões que abrangem 28 distritos em oito por cento da Índia e ~80 milhões de pessoas nos estados de Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka e Kerala. Em suas 12 concessões, a AG&P Pratham é responsável pelo desenvolvimento e operação de estações de gás natural comprimido (GNC) para veículos, gás natural encanado para residências e distribuição de gás natural líquido (GNL) para clientes industriais e comerciais.

Recentemente, em 8 de junho de 2022, o AG&P Group também foi considerado a Empresa do Ano da APAC de 2022 (categoria GNL) na premiação anual "Annual Awards of Excellence" do Conselho de Energia em Singapura.

Sobre a AG&P City Gas: operando sob a marca AG&P Pratham, a AG&P City Gas é uma das maiores empresas privadas de distribuição urbana de gás (DUG) da Índia. A empresa está desenvolvendo redes de DUG em 12 concessões nos estados indianos de Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka e Kerala.

Sobre o AG&P Group: o Atlantic Gulf & Pacific (AG&P) desenvolve instalações de importação e regaseificação de GNL, bem como redes urbanas de distribuição de gás. A AG&P também oferece serviços de engenharia e gestão de projetos de GNL e outras infraestruturas. A AG&P é de propriedade parcial da Osaka Gas, do JBIC (Japan Bank of International Cooperation), do Asiya, um fundo do Kuwait de capital aberto, bem como de sua diretoria.

