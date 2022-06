AG&P remporte le prix 2022 GNL « APAC Company of the Year » lors de la remise des prix annuels d'excellence du Conseil de l'énergie

M. Joseph Sigelman, président-directeur général du groupe AG&P , a déclaré : « AG&P chérit cette distinction de l'Energy Council. Après des années d'anticipation, nous nous trouvons dans une période de transformation révolutionnaire de l'énergie. Les exportations de GNL vont augmenter considérablement au cours des prochaines années et il existe une demande claire de la part de l'industrie, de l'électricité et des propriétaires de maisons et de véhicules qui veulent un carburant propre et compétitif. La mission d'AG&P est de faire le lien entre l'augmentation prochaine de l'offre de gaz et les clients qui en ont besoin, en fournissant une infrastructure et une logistique rapides et standardisées.

Ce prix reconnaît le travail acharné que notre équipe a investi pour développer les terminaux et les réseaux de gaz de ville que nous avons déjà déployés et que nous allons bientôt déployer à travers l'Asie du Sud et du Sud-Est et au-delà. Nous sommes fiers de notre stratégie qui consiste à faire en sorte que la population et l'industrie aient le choix d'un carburant qui les aidera à donner la priorité à l'environnement et à réduire les coûts globaux en même temps. Nous remercions profondément l'Energy Council de se concentrer sur ce domaine important. »

AG&P mène la transition vers une énergie propre grâce à ses solutions énergétiques technologiques avancées. AG&P développe des écosystèmes GNL qui débloquent les marchés non desservis en offrant une conception personnalisée alimentée par des produits « plug-and-play » standardisés innovants qui sont commercialement convaincants et permettent une adoption rapide du gaz naturel.

En mai 2022, GAS Entec, filiale d'AG&P, a achevé la conversion d'un méthanier de 125 000 m³ (LNGC) pour KARMOL, une joint-venture entre la société turque Karpowership et la société japonaise Mitsui OSK Lines (MOL), en la première unité flottante de stockage et de regazéification (M-FSRU) au monde. La M-FSRU a été construite avec la technologie standard et modulaire RegasTainer® de Gas Entec pour livrer du gaz à la barge électrique flottante de 236 MW de Karpowership au Sénégal, le premier pays d'Afrique de l'Ouest à passer à une énergie gazière propre.

Cette année, AG&P mettra également en service le premier terminal d'importation et de regazéification de GNL dans la baie de Batangas, appelé Philippines LNG (PHLNG), pour fournir du gaz à l'un des plus grands producteurs d'électricité du pays. En outre, PHLNG stockera du GNL et distribuera du gaz naturel à des clients industriels et commerciaux et à d'autres consommateurs, ouvrant ainsi au pays une nouvelle ère de carburant propre et efficace. En Inde, AG&P est le plus grand acteur étranger avec un portefeuille CGD qui comprend 12 concessions, couvrant 28 districts sur 8 % du territoire indien et environ 80 millions de personnes.

À propos d'AG&P

Atlantic Gulf & Pacific (AG&P) est un leader mondial dans le développement et l'exploitation de solutions de logistique et de distribution de GNL et de gaz. AG&P fournit l'infrastructure permettant d'accéder facilement et en toute sécurité au gaz naturel sur les marchés nouveaux et en croissance. Nous agissons en tant que propriétaire et prestataire de services couvrant le développement, le financement, l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et la construction d'infrastructures gazières onshore et offshore, reliant les fournisseurs aux clients en aval. www.agpglobal.com

