AG Antecipa muda marca e visa expansão dos negócios na área de fomento

CAMPINAS, Brasil, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com mais de 20 anos no mercado de factorings, a AG Antecipa, com sede em Campinas (SP), está reposicionando sua marca no mercado, incluindo nova sede. As mudanças têm como foco a expansão dos negócios da empresa para todo o interior de São Paulo e, consequentemente, o aumento futuro da equipe de colabores. A nova marca vem substituir a AG Factoring, nome já consolidado no mercado regional, e tem como atividade principal a antecipação de recebíveis voltada para empresas.

O reposicionamento da marca faz parte de um de plano estratégico da companhia, que é se tornar uma referência no mercado de fomento. Além da mudança no nome e de investimentos na qualificação da equipe, a AG Antecipa mudou-se para um novo espaço mais amplo no Galleria Plaza, já pronto para receber novos funcionários, além de otimizar processos internos e de acompanhamento dos clientes, dentre eles a implantação de assinatura digital de documentos, o que torna os processos mais ágeis.

Leonardo Guimarães, diretor Estratégico, explica que a AG Antecipa traz uma marca consolidada e de experiência no mercado de factoring, com duas décadas de presença. "Todas essas mudanças e o novo plano de comunicação e marketing são fundamentais para a nova fase da empresa em busca de expansão dos negócios, ampliação da carteira de clientes e aumento de nossa equipe".

"Essas mudanças não mudam a nossa essência, pilares e objetivos, que continuam os mesmos: contribuir com o crescimento das empresas de todos os setores, com antecipação de recebíveis e estabelecendo parcerias duradouras com soluções inteligentes de crédito com total agilidade, segurança, transparência e confiança", explica.

As soluções que a AG Antecipa oferecem são voltadas para pequenas, médias e grandes empresas que necessitam de capital à vista, sem burocracia e com total transparência no processo. "Nosso foco é antecipar recebíveis para empresa através da cessão de crédito, para que elas possam ter capital de giro e recursos para investimentos", conta Leonardo.

Toda negociação com os clientes é acompanhada pelos especialistas da AG Antecipa, através de um minucioso processo de análise dos documentos, dívidas, recebíveis e bens envolvidos, de forma a evitar ao máximo os riscos, acrescenta Alexandre Guimarães, sócio da AG Antecipa. "Oferecemos um serviço totalmente personalizado e de relação duradoura para nossos clientes", complementa ele.

Contato - https://agantecipa.com.br

FONTE AG Antecipa

SOURCE AG Antecipa