AGA de Fraport : bien placés pour l'avenir, aux niveaux national et international

Nouveaux records pour le chiffre d'affaires et le bénéfice consolidé / Augmentation proposée du dividende à 2,00 € par action

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- FRA/rap – Stefan Schulte, président du conseil d'administration de Fraport AG, a exprimé sa satisfaction aujourd'hui, lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) de la Société : « Nous pouvons considérer 2018 comme une année très réussie. Grâce à la forte croissance du trafic de passagers à l'aéroport de Francfort et sur nos sites internationaux, nous avons atteint de nouveaux records en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice.Dans le même temps, nous établissons les fondements d'une croissance à long terme renforcée grâce à nos investissements considérables, notamment à Francfort, en Grèce, au Brésil et au Pérou. »

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 18,5 % pour atteindre près de 3,5 milliards €. Après ajustement pour tenir compte du produit lié aux investissements de développement des sociétés internationales du groupe (conformément à la norme comptable IFRIC 12), le chiffre d'affaires a augmenté de 7,8 %, pour totaliser plus de 3,1 milliards €. Le résultat d'exploitation (BAIIA) du groupe a augmenté de 12,5 % à hauteur de plus de 1,1 milliard €. Le bénéfice consolidé a progressé de 40,6 % pour atteindre environ 506 millions €. Ce chiffre inclut la composante de bénéfice provenant de la vente de la participation de Fraport dans Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH pour un montant de 75,9 millions €.

En raison des solides performances opérationnelles et financières de Fraport, le comité exécutif et le conseil de surveillance ont proposé lors de l'Assemblée générale annuelle un dividende de 2,00 € par action pour l'exercice 2018. Cela représente une augmentation de 50 centimes d'euro par action, soit une hausse d'un tiers par rapport à l'exercice précédent.

Les activités internationales apportent une contribution essentielle aux résultats

Avec une part de 36 %, le secteur d'activité « Activités et services internationaux » a représenté pour la première fois la plus grande contribution au BAIIA parmi les quatre secteurs d'activité (après ajustement pour tenir compte de la vente de la participation de Fraport dans Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH). Le trafic de passagers a atteint des niveaux record dans la plupart des aéroports du groupe.

M. Schulte a déclaré : « Notre stratégie d'expansion des activités internationales de Fraport porte ses fruits. Nous allons continuer sur cette voie. Nous maximisons le potentiel de croissance et de bénéfices dans le monde entier, tout en donnant à notre groupe une base plus large et plus solide pour l'avenir. »

Rien qu'aux 14 aéroports régionaux grecs de Fraport, cinq nouveaux terminaux de passagers sont en construction.

À nos deux aéroports au Brésil, les projets d'agrandissement devraient être terminés d'ici la fin de l'année. Au Pérou, la construction d'une deuxième piste devrait commencer au cours du second semestre de 2019, les travaux pour le nouveau terminal commençant l'année suivante.

FRA : jalon important atteint avec le projet du terminal 3

Le programme d'expansion de Fraport à son aéroport de Francfort, qui abrite le siège du groupe, progresse également comme prévu. La pose de la première pierre du nouveau terminal 3 a récemment marqué un jalon important pour Fraport.

Cette expansion est urgente : avec quelque 69,5 millions de passagers enregistrés l'année dernière, l'aéroport de Francfort a accueilli plus de passagers que jamais auparavant.Le projet de jetée Pier G du terminal 3, qui a démarré, constituera la première étape notable dans l'amélioration des contraintes de capacité dans les aérogares. La jetée Pier G, qui devrait être achevée en 2021, pourra accueillir quatre à cinq millions de passagers par an. À partir de la mi-juillet, la nouvelle extension de la zone A du terminal 1 permettra d'améliorer considérablement la congestion aux contrôles de sécurité, qui sont souvent surchargés, en particulier les jours de pointe.L'extension du bâtiment de Fraport crée de l'espace pour sept files de sécurité supplémentaires, dotées d'une configuration améliorée, afin de rendre les procédures de contrôle plus rapides et plus efficaces. Par ailleurs, la Société continue d'embaucher du personnel. Quelque 2 300 nouvelles embauches sont prévues pour cette année, en plus des 3 000 nouveaux employés déjà recrutés en 2018.

Après une année 2018 difficile, qui a affecté l'ensemble du secteur de l'aviation, l'aéroport de Francfort a passé le premier test d'endurance de 2019 lors de la période de pointe des vacances de Pâques. M. Schulte a ajouté : « Certaines des mesures mises en œuvre par divers partenaires de l'aviation contribuent déjà à améliorer la ponctualité et la fiabilité.Cependant, une réorganisation efficace de l'espace aérien européen, qui est fortement chargé, reste nécessaire. »

Perspectives confirmées pour 2019

Fraport continue de prévoir une croissance soutenue dans l'ensemble de son portefeuille au cours de l'exercice financier 2019. Le trafic de passagers à l'aéroport de Francfort devrait augmenter entre environ 2 et 3 %, une hausse nettement plus modérée qu'au cours des deux dernières années. Fraport s'attend à une légère augmentation du chiffre d'affaires consolidé d'environ 3,2 milliards € (ajusté conformément à la norme IFRIC 12). Le BAIIA du groupe devrait se situer dans une fourchette approximative de 1 160 à 1 195 millions €, malgré la perte de revenus résultant de la vente de la participation de Fraport dans Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH.L'application de la norme comptable IFRS 16, qui modifie les règles comptables en matière de contrats de location, apportera non seulement une contribution positive au BAIIA du groupe, mais conduira également à des amortissements beaucoup plus élevés pour l'exercice 2019. En conséquence, Fraport s'attend à ce que le BAII du groupe se situe entre 685 et 725 millions €. La Société prévoit également d'afficher un bénéfice consolidé compris entre environ 420 et 460 millions €. Le dividende par action devrait rester stable au niveau supérieur de 2 € pendant l'exercice financier 2019.

