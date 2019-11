Agárrese bien: Toyota presenta nuevos sedanes con tracción total Camry y Avalon

En los últimos años, la demanda de vehículos de pasajeros AWD en el mercado ha aumentado significativamente, en gran parte debido a la creciente popularidad de los SUV y los crossovers. Sin embargo, los compradores de sedanes medianos afuera del segmento de lujo han tenido relativamente pocas opciones de vehículos AWD. Ahora, Toyota les ofrece dos opciones más con el Camry, el sedán mediano más vendido de Estados Unidos durante 17 años, y el Avalon, el sedán insignia de Toyota.

Cabe destacar que el Camry AWD y el Avalon AWD son modelos que se venderán solamente en Norteamérica, y han sido desarrollados en Estados Unidos y ensamblados exclusivamente en Toyota Motor Manufacturing Kentucky.

El Camry AWD y el Avalon AWD han recibido un motor de cuatro cilindros DOHC de 2.5 litros de alta eficiencia que viene acompañado de una transmisión automática de cambio directo de 8 velocidades. La mayoría de los acabados Camry con AWD tienen 202 caballos de fuerza, mientras que el Camry XSE AWD y los dos acabados del Avalon con AWD tienen 205 caballos de fuerza con doble tubo de escape. El nuevo sistema AWD balancea la tracción adicional con una eficiencia ejemplar en el consumo de combustible.

Los modelos Camry AWD y Avalon AWD resaltan el compromiso de Toyota con la categoría de los sedanes, un espacio que algunas marcas han estado abandonando mientras que Toyota ha estado incrementando las opciones. Los dos sedanes Camry y Avalon de nueva generación ofrecen modelos híbridos, y, este otoño, ambos incorporaron sus primeras versiones TRD (Toyota Racing Development) de la historia.

Anteriormente, entre 1988 y 1991, Toyota ofreció un Camry AWD llamado el AllTrac. La empresa agradece la lealtad, paciencia y perseverancia de todos esos compradores y concesionarios que enviaron cartas, correos electrónicos, comentarios y textos en los que pedían una versión AWD moderna del sedán favorito de Estados Unidos.

Una tracción total más inteligente

Para muchos compradores de autos, "tracción total" puede querer decir una sola cosa, pero hay muchas tecnologías AWD diferentes en el mercado. Toyota encontró un tipo idóneo de AWD para el Camry y el Avalon en su SUV compacto RAV4 de nueva generación introducido para 2019. El sistema AWD con control de torque dinámico suministra una tracción efectiva para condiciones climáticas inclementes y resbaladizas, a la vez que reduce al mínimo el impacto típico de los sistemas AWD en la economía de combustible. Ciertamente, el nombre del sistema es muy largo; los modelos Camry y Avalon equipados con él llevarán sencillamente una placa "AWD" en la tapa del maletero.

El sistema AWD del Camry y el Avalon puede dirigir hasta el 50 % del torque generado por el motor a las ruedas traseras, en respuesta a la aceleración desde un arranque o al patinaje en las ruedas delanteras.

Cabe mencionar que, cuando no se necesita el sistema AWD, como por ejemplo en tramos largos en la carretera, el acoplamiento controlado electromagnético en el frente del eje motor trasero puede desconectar el eje transmisor del diferencial para priorizar la eficiencia en el consumo de combustible. El sistema AWD está diseñado para volver a conectarse en un instante cuando sea necesario. El funcionamiento del sistema AWD es transparente para el conductor y los pasajeros. En este sentido, los modelos AWD del Camry y el Avalon igualan a sus equivalentes con tracción delantera en aspectos cruciales como el espacio para pasajeros, el espacio del maletero, la comodidad de conducción, el silencio del habitáculo y la agilidad del vehículo.

Esfuerzo completamente estadounidense

Inicialmente, no se había planificado que ni el Camry de nueva generación ni el Avalon tuvieran una versión AWD, por lo cual el equipo de ingeniería de Investigación y Desarrollo de Toyota Motor North America, con sede en Saline, Míchigan, los desarrollaron para satisfacer la demanda de sedanes AWD en el mercado. La flexibilidad y los componentes de la plataforma Toyota New Global Architecture (TNGA), y en particular de la plataforma TNGA del Camry y el Avalon, le permitieron al equipo desarrollar las versiones AWD internamente con mayor eficiencia.

Mucho más que una plataforma vehicular, TNGA combina nuevos enfoques en materia de ingeniería, diseño, producción y materiales. Su flexibilidad para desarrollar distintos modelos a partir de las mismas herramientas ya se había probado. El Camry AWD y el Avalon AWD exclusivos para Norteamérica demuestran que la plataforma TNGA se puede utilizar por regiones de Toyota específicas para adaptar los vehículos a las necesidades locales de ese mercado.

Como el RAV4 también se basa en la plataforma TNGA, la oportunidad de compartir componentes y la ingeniería básica ya estaba incorporada. El equipo combinó la estructura superior de carrocería del Camry y el Avalon con el motor, la transmisión, la caja de transferencia y el diferencial trasero del RAV4. La versión de la suspensión trasera multibrazo presente en el RAV4 se adaptó con algunas modificaciones y ajustes para adecuarla a los sedanes. El Camry AWD y el Avalon AWD utilizan una versión modificada del eje transmisor del totalmente nuevo SUV Highlander.

Adaptar el sistema de transmisión AWD al Camry y al Avalon exigió realizar modificaciones a la estructura del suelo, más el empleo de un freno de estacionamiento electrónico y un tanque de combustible estilo montura con una capacidad optimizada para modelos AWD, en lugar del tanque estilo plano presente en los modelos de tracción delantera. En su interior, el auto tiene la misma altura de posición de sentado en el asiento trasero que los modelos híbridos del Camry y el Avalon. Pese a la incorporación de un diferencial trasero, la altura del piso del maletero continúa siendo la misma que en las versiones con tracción delantera.

La transformación en modelo AWD agrega apenas 165 libras de peso en comparación con el Camry de tracción delantera, mientras que el peso del Avalon AWD es similar al de sus equivalentes con motor V6 y tracción delantera.

Los compradores pueden esperar que el Camry AWD y el Avalon AWD proporcionen características de conducción y manejabilidad similares a las de los modelos con tracción delantera, sin contar, por supuesto, la capacidad de tracción adicional. El ajuste de la suspensión, las llantas y los neumáticos que diferencian los acabados del Camry y el Avalon se transfieren a los nuevos modelos AWD. Eso significa, por ejemplo, que el acabado Camry XSE cuenta con la misma suspensión deportiva y las mismas llantas de 19 pulgadas en las versiones AWD y con tracción delantera.

El Camry AWD será modelo 2020 y llegará a los concesionarios a comienzos de la primavera. Todos los acabados con AWD pueden recibir un paquete para clima frío (Cold-Weather Package) opcional, que añade asientos y espejos calefactados en el LE; asientos, espejos y volante calefactados en el SE; y volante calefactado en el XLE y el XSE. Todas las demás características estándares y opcionales presentes en las versiones con tracción delantera de los acabados LE, XLE, SE y XSE se transfieren, entre ellas los últimos sistemas multimedia Toyota Audio con compatibilidad con Android Auto, Apple CarPlay y Amazon Alexa.

El Avalon AWD será modelo 2021 y saldrá a la venta el próximo otoño. Los acabados con AWD XLE y Limited recibirán un volante calefactado como característica estándar, mientras que otras características estándares y opcionales se transfieren desde las versiones con tracción delantera.

Toyota Safety Sense-P

Todos los modelos Camry y Avalon 2020 poseen como tecnología estándar Toyota Safety Sense-P (TSS-P), un conjunto de avanzados sistemas de seguridad activa que comprende:

Sistema preimpacto con detección de peatones

Control de crucero adaptativo dinámico

Alerta de salida del carril con asistencia de dirección

Luces largas automáticas

El monitor de punto ciego con alerta de tránsito cruzado trasero está disponible en el Camry y viene como equipo estándar en el Avalon. El sonar de distancia inteligente (Intelligent Clearance Sonar, ICS) con frenado de tránsito cruzado trasero también está disponible en ambos modelos.

Seguridad estelar

Todos los modelos Camry y Avalon 2020 poseen 10 bolsas de aire como equipo estándar y el sistema de seguridad estelar (Star Safety System) de Toyota, que comprende el control de estabilidad vehicular optimizado, el control de tracción, la distribución electrónica de la fuerza de frenado, la asistencia de frenado, el sistema de frenos antibloqueo, y la tecnología de parada inteligente. Todos tienen cámara de marcha atrás como equipo estándar.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha integrado el tejido cultural de Estados Unidos y Norteamérica durante más de 60 años, y tiene el compromiso de potenciar la movilidad sostenible y de próxima generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus. Durante ese tiempo, Toyota ha creado una tremenda cadena de valor, pues nuestros equipos han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de clase mundial de más de 38 millones de autos y camionetas en Norteamérica, donde operamos 14 plantas de fabricación, 15 si contamos nuestra empresa conjunta en Alabama (10 en total en Estados Unidos), y empleamos de manera directa a más de 47,000 personas (más de 36,000 en Estados Unidos). Nuestros 1,800 concesionarios en Norteamérica (casi 1,500 en Estados Unidos) vendieron 2.8 millones de autos y camionetas (2.4 millones en Estados Unidos) en 2018.

Mediante la campaña Start Your Impossible, Toyota destaca la manera en que forma alianzas con organizaciones comunitarias, cívicas, académicas y gubernamentales para abordar los desafíos más urgentes de nuestra sociedad en materia de movilidad. Creemos que cuando las personas tienen libertad para moverse, todo es posible. Para más información sobre Toyota, visite ToyotaNewsroom.com.

Contactos con los medios:

Zachary Reed

469-292-3499

zachary.reed@toyota.com

Nota a los editores: Se puede encontrar fotos en ToyotaNewsroom.com.

Para consultas de clientes, le rogamos llamar al 800-331-4331.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1029083/Toyota_2020_Camry_Avalon_AWD_Exterior.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/785813/TOYOTA_MEDIA_RELATIONS_LOGO.jpg

FUENTE Toyota

Related Links

https://pressroom.toyota.com



SOURCE Toyota