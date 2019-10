AgBiTech ouvre une nouvelle ère dans les options de lutte biologique contre les lépidoptères

DALLAS, 18 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La lutte contre les insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères est sur le point d'être révolutionnée après, pour la première fois au monde, l'enregistrement au Brésil d'un produit au baculovirus à large spectre et à 4 voies, Surtivo Plus®.

Cette avancée est le fait du leader et innovateur mondial de la lutte biologique contre les parasites, AgBiTech Pty Ltd, une société de portefeuille de Paine Schwartz Partners, LLC.

Ce nouveau produit historique de la lutte biologique appartient au nouveau mode d'action IRAC Group 31 (virus pathogènes occlus spécifiques à l'hôte), et contient un prémélange de quatre nucléopolyédrovirus (AcMNPV, ChinNPV, HearNPV et SfMNPV) pour une lutte à large spectre contre les insectes nuisibles de l'ordre des lépidoptères.

Premier produit de ce type sur le marché, la directrice de la technologie d'AgBiTech, Paula Marçon, explique que Surtivo Plus sera un nouvel outil efficace de gestion de la résistance.

« Lors de comparaisons côte à côte, Surtivo Plus a donné des résultats similaires aux normes chimiques et, dans des programmes de lutte antiparasitaire en rotation, le remplacement de certains aérosols chimiques par Surtivo Plus a donné de meilleurs rendements et/ou des coûts plus bas », explique-t-elle.

« Surtivo Plus est un produit naturel qui est tout à fait sans danger pour l'environnement et au niveau toxicologique, et qui ne porte pas préjudice aux insectes bénéfiques. »

Avec ce nouvel enregistrement au Brésil, et l'enregistrement attendu de Surtivo Plus aux États-Unis d'ici la fin 2019, le PDG d'AgBiTech, Peter Berweger, explique que la société continue d'investir agressivement dans sa position de leader dans le secteur.

« L'enregistrement de Surtivo Plus est une réalisation importante pour la société et pour l'industrie de la lutte biologique, venant compléter notre portefeuille et donnant aux cultivateurs plus de choix pour venir à bout des insectes difficiles à éliminer », explique-t-il.

« Notre portefeuille a le potentiel de devenir un outil insecticide incontournable à travers le monde. Nous portons actuellement notre attention commerciale sur les États-Unis, le Brésil, l'Australie et l'Afrique, et d'autres marchés sont à l'examen. »

Pour de plus amples informations ou des interviews, prière de contacter Gitta Hansen à ghansen@agbitech.com.

À propos d'AgBiTech

Depuis 2002, AgBiTech propose des produits éprouvés commercialement qui contribuent à rendre l'agriculture plus rentable et plus durable. AgBiTech allie l'expérience du terrain à la science innovante et à sa technologie exclusive, en collaboration avec des agriculteurs, des conseillers et des chercheurs pour mettre au point des produits qui offrent des solutions très efficaces dans la lutte biologique contre les insectes. AgBiTech fabrique tous ses produits en interne, en prêtant sans relâche attention à la qualité et à l'efficacité, ce qui lui permet de fabriquer des produits biologiques cohérents et peu coûteux qui sont en tête des marchés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.agbitech.com.

À propos de Paine Schwartz Partners

Paine Schwartz Partners, leader mondial des investissements dans la chaîne alimentaire durable, est une société de capital-investissement qui se concentre sur les opportunités d'investissements dans les secteurs mondiaux alimentaire et agroalimentaire dynamiques et en croissance rapide. Les professionnels de l'entreprise dédiés aux investissements, opérations et à la finance investissent tout au long de la chaîne de valeur des secteurs alimentaire et agroalimentaire et proposent aux sociétés du portefeuille une approche de gestion active et collaborative. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.paineschwartz.com.

Related Links

http://www.agbitech.com



SOURCE AgBiTech Pty Ltd