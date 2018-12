AGC beginnt mit weltweitem Vertrieb von AMOLEA (TM) AS-300, einer neuen Art von fluoriertem Lösungsmittel mit geringer Umweltbelastung

(*3)

n-Propyl-Bromid (1-Brompropan): Die Europäische Chemikalienagentur ECHA hat auf Grundlage von Toxizitätsdaten die Verwendung derartiger Lösungsmittel in Europa mit Ausnahme bestimmter Verwendungszwecke, wie in Annex XIV der EU-Chemikalienverordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) beschrieben, mit Wirkung zum 4. Juli 2020 verboten.