AGC Biologics étend les capacités de son usine de Copenhague au Danemark

Cette expansion stratégique vise à répondre à la demande mondiale croissante en matière de développement et de fabrication de produits biopharmaceutiques

COPENHAGUE, Danemark et BOTHELL, Washington, 22 août 2018 /PRNewswire/ -- La société AGC Biologics, leader mondial de la fabrication clinique et commerciale de protéines thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentait les capacités de production de son usine de Copenhague au Danemark dans le cadre de sa stratégie d'expansion mondiale.

L'usine de Copenhague sera équipée d'un nouvel ensemble de bioréacteurs à usage unique (SUB) 6Pack™ composé de six bioréacteurs de production de 2000 L et d'une chaîne de culture cellulaire de 2000 L. Grâce à l'ajout de cette configuration de bioréacteurs exclusive, l'usine disposera de capacités de production BPF (conformes aux bonnes pratiques de fabrication actuelles) plus flexibles, innovantes et personnalisées qui permettront de produire de 2000 L à 12 000 L en une seule opération. Les six bioréacteurs seront utilisés de façon individuelle ou en groupe, simultanément, séquentiellement ou de manière décalée, afin de répondre aux besoins de production spécifiques de chaque client.

L'expansion comprend également de nouvelles capacités de récolte, de purification et de production de tampons et de médias qui permettront de produire différentes protéines thérapeutiques, y compris des anticorps à titre élevé. La mise en ligne des nouveaux bioréacteurs est prévue pour novembre 2018 et devrait permettre la fabrication de plusieurs produits commerciaux.

« Nous sommes ravis de procéder à cette importante expansion de capital pour répondre à l'évolution des besoins de nos clients qui nécessitent davantage de capacité et de personnalisation en matière de développement et de production », a déclaré Gustavo Mahler, président directeur général d'AGC Biologics. « Cet investissement dans notre site de Copenhague permet à AGC Biologics d'accroître ses capacités de production et de réduire ses délais de livraison, tout en continuant de fournir l'expertise sectorielle approfondie, l'innovation continue et l'excellence technique éprouvée qui la caractérisent. »

À propos d'AGC Biologics



AGC Biologics est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le développement et le façonnage pharmaceutiques en sous-traitance (CDMO) qui s'attèle à offrir à ses clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. AGC Biologics est le fruit du rapprochement et de l'intégration d'Asahi Glass Company (AGC) Bioscience, de Biomeva GmbH et de CMC Biologics. La société emploie actuellement plus de 850 personnes dans le monde. Son vaste réseau, qui s'étend sur trois continents, comprend des usines respectant les bonnes pratiques de fabrication actuelles à Seattle dans l'État de Washington, à Berkeley en Californie, à Copenhague au Danemark, à Heidelberg en Allemagne, ainsi qu'à Yokohama et Chiba au Japon.

AGC Biologics propose une expertise sectorielle approfondie et des services personnalisés uniques pour la fabrication à grande échelle et en conformité avec les bonnes pratiques courantes de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Ses offres de services intégrées comprennent le développement de lignées cellulaires et de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, l'élaboration de médicaments conjugués d'anticorps, la constitution de banques de cellules et leur stockage, ainsi que l'expression protéique – notamment son système d'expression CHEF1® breveté pour la production mammalienne. Pour plus d'informations, consultez www.agcbio.com.

Informations de contact d'AGC Biologics pour les médias :



Bob Broeze



Directeur des affaires



Email : bbroeze@agcbio.com



Téléphone : +1 609.273.3414

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.cmcbio.com