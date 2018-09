AGC Biologics étend sa capacité de production mammalienne au Japon

- La nouvelle usine disposera d'une capacité intégrale de développement et fabrication de produits mammaliens

BOTHELL, Washington, et CHIBA, Japon, 21 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La société AGC Biologics, leader mondial de la fabrication clinique et commerciale de protéines thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle ouvrira une nouvelle usine de pointe dans son centre de développement et fabrication en sous-traitance (CDMO) à Chiba, au Japon, dans le cadre de sa stratégie d'expansion mondiale. La nouvelle usine, qui devrait entrer en service au second semestre de 2019, sera équipée de bioréacteurs à usage unique d'une capacité de production de 500 et 2000 L, et sera parfaitement adaptée à la production d'anticorps monoclonaux (MAb), de protéines de fusion et d'autres types de protéines thérapeutiques.

AGC Biologics fournit actuellement des services de développement et de fabrication de produits à base de protéines mammaliennes dans ses usines à Bothell, dans l'État de Washington, à Berkeley, en Californie et à Copenhague, au Danemark, ainsi que des services de développement et de fabrication de produits microbiens dans ses usines de Heidelberg, en Allemagne, de Copenhague, au Danemark, et de Chiba, au Japon. La société s'appuiera sur sa vaste expérience et son expertise en matière de systèmes de production mammaliens pour vite établir ces services sur son site japonais.

« Il s'agit d'un investissement essentiel pour AGC Biologics puisqu'il étendra nos capacités et renforcera notre position de leader sur le marché japonais des sociétés spécialisées dans la fabrication et le développement en sous-traitance (CDMO) », a déclaré Gustavo Mahler, PhD et PDG d'AGC Biologics. « Nos nouvelles capacités de production mammalienne représenteront une opportunité unique et pratique pour les sociétés asiatiques recherchant des services de production mammalienne dans la région ainsi que pour les sociétés américaines et européennes souhaitant établir une activité de production en Asie », ajoute-t-il.

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une société mondiale de premier plan spécialisée dans la fabrication et le développement en sous-traitance (CDMO) qui s'attèle à offrir à ses clients le niveau de service le plus élevé. AGC Biologics dispose d'un vaste réseau d'usines aux États-Unis, en Europe et en Asie respectant les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP). Nous proposons à nos clients une expertise sectorielle approfondie, des solutions et technologies innovantes et des services personnalisés pour la fabrication à grande échelle et en conformité avec les bonnes pratiques courantes de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Nous établissons des partenariats exceptionnellement solides avec nos clients, et nous ne perdons jamais de vue notre engagement à fournir des réserves de substances médicamenteuses fiables et conformes, et ce de manière ponctuelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.agcbio.com.

