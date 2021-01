AGC Biologics ernennt David Stewart zum neuen General Manager/Site Head des Standorts Boulder, Colorado

BOULDER, Colorado, 22. Januar 2021 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, eine weltweit führende biopharmazeutische Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO), hat eine neue Ernennung bekannt gegeben, die den Aufbau, die strategische Entwicklung und die operative Exzellenz in der biologischen Großproduktion am Standort Boulder, Colorado, beaufsichtigt. Mit Wirkung vom 1. Februar 2021 wird David Stewart das Team in Boulder als General Manager/Site Head verstärken.

Herr Stewart bringt eine dienende Führungspersönlichkeit mit, die nachweislich die beste Versorgung für Kundenorganisationen und Patienten, denen sie dienen, liefert. Er fördert Verantwortlichkeit, Innovation, Zusammenarbeit und Agilität, um Hochleistungsteams aufzubauen. Darüber hinaus bringt er mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Biotechnologie- und Fertigungsindustrie mit, unter anderem in Positionen bei Biogen und Genentech. In seiner neuen Rolle wird Herr Stewart das kontinuierliche Wachstum des Standorts unterstützen und dabei eng mit Kollegen aus dem gesamten globalen Netzwerk von AGC Biologics zusammenarbeiten, um neue biopharmazeutische Produkte auf den Markt zu bringen.

„Wir sind sehr froh, dass Herr Stewart als General Manager/Site Head für den Standort Boulder zu uns kommt. Er bringt umfassende Erfahrung und nachgewiesene Führungsqualitäten aus dem Betrieb großer biologischer Wirkstoffproduktionen mit", sagte Kasper Møller, Chief Technical Officer von AGC Biologics. „Ich bin zuversichtlich, dass Herr Stewart den Standort Boulder zu einem erfolgreichen Betrieb führen wird, um die wachsenden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen."

AGC Biologics ist ein weltweit führendes biopharmazeutisches Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) mit einem starken Engagement für den höchsten Servicestandard, da wir Seite an Seite mit unseren Kunden und Partnern arbeiten, bei jedem Schritt des Weges. Wir bieten erstklassige Entwicklung und Herstellung von therapeutischen Proteinen auf Säugetier- und mikrobieller Basis, Plasmid-DNA (pDNA), viralen Vektoren und gentechnisch veränderten Zellen. Unser globales Netzwerk erstreckt sich über die USA, Europa und Asien, mit cGMP-konformen Einrichtungen in Seattle, Washington; Boulder, Colorado; Kopenhagen, Dänemark; Heidelberg, Deutschland; Mailand, Italien; und Chiba, Japan und wir beschäftigen derzeit mehr als 1.600 Mitarbeiter weltweit. Unser Engagement für kontinuierliche Innovation fördert die technische Kreativität, um die komplexesten Herausforderungen unserer Kunden zu lösen, einschließlich der Spezialisierung auf Fast-Track-Projekte und seltene Krankheiten. AGC Biologics ist der Partner Ihres Vertrauens. Weitere Informationen finden Sie auf www.agcbio.com.

