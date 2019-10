AGC Biologics nomme un nouveau chef de site et directeur général des activités du groupe à Copenhague, au Danemark

Jeffrey D. Mowery a été nommé chef de site et directeur général

BOTHELL, Washington, 1er octobre 2019 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, l'un des leaders mondiaux de la fabrication clinique et commerciale de protéines thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeffrey D. Mowery au poste de chef de site et directeur général de l'installation du groupe à Copenhague, au Danemark. M. Mowery assurera la direction et la gestion du site pour assurer la poursuite de l'exécution des services de développement en sous-traitance et de fabrication de niveau mondial. Il soutiendra le développement continu des installations de Copenhague tout en collaborant étroitement avec ses collègues de Seattle, Heidelberg et Chiba pour s'assurer que l'entreprise exploite et intègre les capacités mondiales combinées d'AGC Biologics.

M. Mowery possède 20 ans d'expérience dans le secteur des environnements de production de petites molécules, de produits biologiques et de thérapies cellulaires et géniques. Il a notamment travaillé pour des sociétés comme Juno Therapeutics, Lonza et Genentech. Il est titulaire d'une licence en gestion de projets de l'université George Fox et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'université Marylhurst.

« Nous sommes heureux d'accueillir M. Mowery, l'un des chefs de file du secteur des sciences de la vie, dans notre équipe de classe mondiale chez AGC Biologics », a déclaré le directeur de la technologie d'AGC Biologics, Kasper Moller. « Le rôle de chef de site et directeur général de l'installation de Copenhague est essentiel à l'expansion et à la croissance de notre activité. M. Mowery possède l'expertise et l'expérience nécessaires pour mener le développement de notre site à Copenhague et réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés », ajoute-t-il.

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une société mondiale de premier plan spécialisée dans la fabrication et le développement en sous-traitance (en anglais, CDMO) qui s'attèle à offrir à ses clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. AGC Biologics est le produit de la convergence et de l'intégration d'Asahi Glass Company (AGC) Bioscience, Biomeva GmbH et CMC Biologics. La société emploie actuellement plus de 850 personnes dans le monde. Notre vaste réseau s'étend sur trois continents et compte des installations conformes aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) à Seattle, dans l'État de Washington, à Copenhague, au Danemark, à Heidelberg, en Allemagne, et à Chiba, au Japon.

AGC Biologics offre une expertise sectorielle approfondie et des services uniques et personnalisés pour la fabrication à grande échelle et en conformité avec les bonnes pratiques courantes de produits thérapeutiques à base de protéines, de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Nos offres de services intégrées incluent le développement de lignées cellulaires, le développement de bioprocédés, la formulation, les tests analytiques, le développement et la conjugaison de médicaments à base d'anticorps, la mise en réserve et le stockage de cellules, ainsi que l'expression des protéines, y compris notre système d'expression breveté pour la production de mammifères, CHEF1®. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.agcbio.com.

