AGC Biologics rachète un site de production commerciale et renforce son offre de services à l'international

L'usine du Colorado est un site de fabrication biopharmaceutique à grande échelle qui abrite deux bioréacteurs de cellules mammifères en acier inoxydable de 20 000 litres (volume total). Elle compte également plus de vingt acres offrant plusieurs opportunités d'expansions futures, y compris de l'espace pouvant accueillir jusqu'à quatre bioréacteurs de 20 000 litres supplémentaires. Ce site automatisé et économiquement efficient est très bien adapté à la production commerciale grand volume et aux processus anticorps à titre élevé.­­­

AGC Biologics élargit rapidement son portefeuille client, avec notamment une proportion élevée de projets en phase avancée et commerciaux, et fait évoluer des projets actuels en phase commerciale. Cet ajout à son réseau de sites de production permettra à AGC Biologics de répondre à un large éventail de demande commerciale.

Outre l'acquisition de ce site, AGC Biologics conclut d'importants projets d'expansion d'installations sur ses sites de Seattle, Copenhague et Chiba en 2020 et au début de 2021. « L'ajout de ce site va dans le sens de l'initiative d'expansion d'AGC Biologics qui concerne l'ensemble de l'entreprise, ce qui témoigne de notre volonté de répondre à la demande de la clientèle pour des projets mammifères, aujourd'hui et à l'avenir », explique le PDG d'AGC Biologics, Patricio Massera. « Ce site nous permettra de continuer à favoriser les fonctions de développement, de fabrication et commerciales au sein de notre entreprise mondiale dynamique. »

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est un façonnier pharmaceutique de premier plan au niveau mondial, fermement attaché à fournir un service de la plus grande qualité à ses clients et partenaires. L'entreprise emploie actuellement plus de 900 personnes dans le monde. Le réseau mondial d'AGC Biologics s'étend sur trois continents, avec des installations conformes aux BPF à Seattle (État de Washington), Copenhague (Danemark), Heidelberg (Allemagne) et Chiba (Japon).

AGC Biologics offre une expertise sectorielle approfondie et des services personnalisés uniques pour la fabrication à grande échelle et conforme aux BPFa de produits thérapeutiques à base de protéines ; de la production préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Les offres de services intégrés comprennent la fabrication de plasmides (ADNp BPF), le développement de lignées cellulaires, le développement de bioprocédés, la formulation, les tests analytiques, le développement et la conjugaison de médicaments anticorps, la mise en banque et le stockage de cellules et l'expression de protéines, y compris le système d'expression exclusif CHEF1® pour la production mammalienne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agcbio.com.

