AGC Biologics va accroître la capacité de la CDMO biopharmaceutique

Doubler la capacité de production de son site au Danemark pour répondre à la forte demande

SEATTLE, 1er décembre 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics a annoncé qu'elle allait augmenter la capacité de production de son usine de Copenhague. AGC Biologics construira un nouveau bâtiment sur un terrain adjacent à son site actuel de Copenhague, ajoutant des étages de production avec des bioréacteurs à usage unique de 2 000 L, des laboratoires et des bureaux. L'investissement total pour cette expansion est estimé à environ 160 millions d'euros, et le début de l'exploitation est prévu pour 2023.

Le marché des CDMO biopharmaceutiques continue de croître à un rythme annuel d'environ 10 %, et l'accumulation des contrats attribués à AGC Biologics dépasse le marché. Cette expansion fera plus que doubler la capacité de culture de cellules mammaliennes en bioréacteur à usage unique d'AGC Biologics à Copenhague, ce qui lui permettra de répondre aux besoins du marché. Le nouveau bâtiment aura une surface totale d'environ 19 000 m2 et constitue un élément important du plan d'expansion mondial d'AGC Biologics.

« Nous sommes constamment à la recherche de moyens d'étendre et d'approfondir nos compétences et nos capacités pour nos clients actuels et futurs », déclare Patricio Massera, directeur général d'AGC Biologics. « Cette importante extension de la capacité de notre installation de Copenhague renforcera encore notre capacité à répondre aux besoins de nos clients à travers notre réseau mondial. »

« En nous appuyant sur notre position de leader dans la fabrication de produits à usage unique, nous mettons actuellement en place une nouvelle installation de pointe dotée d'une structure souple et efficace pour la fabrication de substances médicamenteuses biologiques. Ce sera une excellente installation et nous sommes impatients de la mettre à la disposition des clients existants et nouveaux », a déclaré le directeur technique, Kasper Moller.

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est un leader mondial dans le développement et la fabrication biopharmaceutiques en sous-traitance (CDMO), avec un engagement fort pour fournir le plus haut niveau de service, car nous travaillons côte à côte avec nos clients et partenaires, à chaque étape du processus. Nous assurons un développement et une fabrication de classe mondiale de protéines thérapeutiques à base de mammifères et de microbes, d'ADN plasmidique (ADNp), de vecteurs viraux et de cellules génétiquement modifiées. Notre réseau mondial s'étend aux États-Unis, en Europe et en Asie, avec des installations conformes aux BPF à Seattle (Washington), Boulder (Colorado), Copenhague (Danemark), Heidelberg (Allemagne), Milan (Italie) et Chiba (Japon), et nous employons actuellement plus de 1 600 personnes dans le monde entier. Notre engagement en faveur de l'innovation continue favorise la créativité technique pour résoudre les problèmes les plus complexes de nos clients, y compris la spécialisation dans les projets accélérés et les maladies rares. AGC Biologics est un partenaire de choix. Pour en savoir plus, visitez le site www.agcbio.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.agcbio.com



SOURCE AGC Biologics