AGC conclut un accord pour l'acquisition d'une usine de fabrication d'ingrédients actifs pharmaceutiques de synthèse en Espagne

Notes

(*1) Intermédiaires pharmaceutiques de synthèse et ingrédients actifs : intermédiaires et ingrédients actifs pour les produits pharmaceutiques obtenus par synthèse chimique.

(*2) CDMO : façonnier pharmaceutique ou Contract development and manufacturing organization en anglais (société qui fabrique et développe des méthodes de production sous contrat pour le compte d'autres sociétés).

(*3) cGMP : bonnes pratiques de fabrication actuelles ou current Good manufacturing practice en anglais (normes régissant la production et le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et quasidrogues).