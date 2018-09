AGC establecerá una instalación compatible con contratos de cGMP de mamíferos en la fábrica de Chiba

AGC establecerá una instalación compatible con contratos de cGMP de mamíferos producción y desarrollo biofarmacéutico en la fábrica de Chiba

TOKIO, 25 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- AGC, un fabricante líder de vidrio, productos químicos y materiales de alta tecnología, establecerá una instalación de cultivo compatible con células cGMP de mamíferos (*1) en su fábrica de Chiba, diseñada para abordar los contratos de desarrollo y producción biofarmacéuticos de anticuerpos. Esto se ha conseguido gracias a la tecnología de CMC Biologics que se adquirió en 2017. Será el primer servicio de células de mamíferos de cultivo de alta calidad con una trayectoria constatada en EE.UU. y Europa que estará disponible en Japón. Una gran parte de los productos biofarmacéuticos de anticuerpos dependen de producción en el extranjero en estos momentos. La compañía espera ofrecer un servicio mejor a sus clientes japoneses y regiones cercanas gracias a esta capacidad nacional. La instalación está programada para comenzar sus operaciones en el tercer trimestre de 2019.

AGC entró en el sector de biociencias en 1985 y lanzó su departamento de CDMO biofarmacéutico (*2) en 2000 con objetivo principal el mercado japonés usando microorganismos. Biomeva se adquirió en 2016 y CMC Biologics en 2017, lo que permitió a AGC entrar de lleno en el mercado CDMO biofarmacéutico occidental, no solo usando microorganismos, sino también células de mamíferos. Desde enero de 2018, el sector CDMO biofarmacéutico de las bases de Japón, EE.UU. y Europa se han integrado bajo el marco de AGC Biologics para tener una gestión global y unificada.

El AGC Group, bajo la política de gestión "AGC Plus", continuará posicionando las ciencias biológicas como uno de sus sectores estratégicos. Seguirá invirtiendo de manera activa para proporcionar servicios unificados, globales y de alta calidad a los clientes de todas las regiones del sector de fármacos sintéticos y biofarmacéutico, sectores cuya demanda se prevé que aumentará. Además, al maximizar la sinergia de todas las ubicaciones, AGC mejorará sus capacidades técnicas y contribuirá a las compañías farmacéuticas, pacientes y la sociedad en general.

Notas:

(*1) cGMP: Estándares de producción y gestión de calidad para productos farmacéuticos y casi fármacos (las Mejores prácticas de fabricación actuales)

(*2) CDMO: Organización de desarrollo de contratos y fabricación

*La compañía cambió el nombre de Asahi Glass Co., Ltd. a AGC Inc. el 1 de julio de 2018.

