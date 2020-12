AGC's Fluon (R) ETFE-Film im SoFi-Stadion in den USA angenommen

-Schaffung einer angenehmen Umgebung für das Publikum mit Blick auf den klaren blauen Himmel

TOKIO, 9. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- AGC Inc. mit Sitz in Tokio, ein weltweit führender Hersteller von Glas, Chemikalien und High-Tech-Materialien, hat bekannt gegeben, dass seine Fluon (R) ETFE-Fluorpolymerfolie auf dem Dach des SoFi-Stadions (Kapazität: Los Angeles County) installiert wurde: 70.240) in den Vereinigten Staaten.

Logo https://kyodonewsprwire.jp/img/202011267715-O1-0GKm1t9F

Photo1: Außenansicht des Stadions / Foto mit freundlicher Genehmigung von FabriTec Structures LLC https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202011267715/_prw_PI3fl_x5Uk58Tz.jpg

Photo2: Innenansicht des Stadions / Foto mit freundlicher Genehmigung von FabriTec Structures LLC https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202011267715/_prw_PI2fl_pJa2YUi7.jpg

(Für Foto1 und 2 veröffentlichen Sie bitte einen Copyright-Hinweis „Foto mit freundlicher Genehmigung von FabriTec Structures LLC", wenn Sie das Foto verwenden)

Photo3: Fluon (R) ETFE-Folie

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202011267715/_prw_PI4fl_e1M1V2F5.jpg

(Bitte veröffentlichen Sie bei Verwendung des Fotos einen Copyright-Hinweis „Foto mit freundlicher Genehmigung von AGC Inc.")

https://www.agcchem.com/products/specialty-materials/fluonetfe-film/

Das im September 2020 eröffnete SoFi-Stadion ist die Heimat von zwei NFL-Teams, den Los Angeles Chargers und den Los Angeles Rams, und soll Austragungsort großer internationaler Sportveranstaltungen sein. Das SoFi-Stadion ist als Openair-Stadion konzipiert, bei dem sich drei Veranstaltungsorte unter einem riesigen Dach befinden. Mit einer Dachfläche von 75.000 m2 ist das SoFi-Stadion das größte Stadion der Welt, bei dem eine einschichtige Folie als komplettes Dachsystem verlegt wird.

Fluon (R) ETFE-Folie, eine von AGC entwickelte und produzierte lichtdurchlässige Folie, wird für das Kabelnetz-Dachsystem verwendet. Die einschichtige Membranstruktur der Fluon (R) ETFE-Folie schafft eine angenehme Umgebung für das Publikum mit Blick auf einen klaren blauen Himmel. Darüber hinaus wurde ein hochreflektierendes Tintendruckverfahren (*) mit langfristiger Witterungsbeständigkeit angewandt, das mit der firmeneigenen AGC-Technologie entwickelt wurde, um eine thermische Isolierung zu erreichen und eine komfortable Umgebung für die Zuschauer im Stadion zu schaffen.

Die in diesem Stadion verwendete Fluon (R) ETFE-Folie wird von AGC seit ihrer Einführung 1976 von der Rohmaterialphase an auf integrierte Weise hergestellt. Fluon (R) ETFE-Folie zeichnet sich durch hervorragende Hitze- und Wetterbeständigkeit sowie optische Transparenz aus. Es wird als hochfunktionelles Material in einer Vielzahl von Bereichen wie Elektronik, Luft- und Raumfahrt und Solarzellen eingesetzt. Außerdem findet es beim Bau von großen Sportstadien und Gewächshäusern mit Membranstrukturen Verwendung. Im Rahmen ihrer „AGC plus"-Verwaltungspolitik arbeitet die AGC-Gruppe an der Entwicklung von Produkten, die der Gesellschaft ein „Plus" geben, indem sie ihr „Sicherheit und Komfort" und den Kunden „neuen Wert und Funktionen" bieten.

Hinweis:

(*) hochreflektierender Tintendruck: Die bei diesem von AGC entwickelten Druckverfahren verwendete Tintentechnologie ist in den Vereinigten Staaten patentiert.

REFERENZ

-Überblick über das SoFi-Stadion

Standort: Inglewood, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Beginn der Bauarbeiten: 17. November 2016

Abschluss der Bauarbeiten: 8. September 2020

Design: HKS, Inc.

Bauentwurf: Walter P Moore Engineers and Consultants

Projektleiter: Legends Global Planning

Generalunternehmer: Turner/Hunt JV

Baukosten: 5-6 Milliarden USD (geschätzt, einschließlich Entwicklungskosten)

Kapazität: 70.240 (erweiterbar auf 100.240 für Großveranstaltungen)

Website des SoFi-Stadions https://www.sofistadium.com/

