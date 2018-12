AGC verdreifacht seine Produktionskapazität für Biopharmazeutika in den USA

- Geplant sind zusätzliche Bioreaktoren für Säugerzellen und eine neue mikrobielle Anlage -

TOKIO, 18. Dezember 2018 /PRNewswire/ -- AGC Inc., ein weltweit führendender Hersteller von Glas, Chemikalien und Hightech-Materialien, hat angekündigt, dass der Standort von AGC Biologics in den USA, eine CDMO-Tochtergesellschaft des Unternehmens, massiv vergrößert wird (*1).

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812171505/_prw_PI3fl_zX43347F.png

Foto: AGC Biologics, Produktionsstandort Seattle https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812171505/_prw_PI1fl_lV4B1ChZ.png

Am AGC Biologics-Standort in Seattle sind die Pläne zur Installation von zwölf zusätzlichen Einweg-Bioreaktoren für Säugerzellen mit einer Kapazität von 2.000 l (*2) und den Bau einer brandneuen mikrobiellen Anlage für Auftragsentwicklung und -herstellung unter Dach und Fach. Derzeit sind die mikrobiellen Kapazitäten von AGC Biologics in Europa und Japan angesiedelt. Mit der neuen Anlage in Seattle verbessert sich die regionale Abdeckung über die Kontinente auch durch mikrobielle Dienstleistungen. AGC verdreifacht damit seine Produktionskapazität für Biopharmazeutika in den USA. Der gesamte Kapitaleinsatz für diese Expansion wird auf ungefähr 10 Mrd. Yen geschätzt. Im Juli 2020 soll der planmäßige Betrieb anlaufen.

Im Rahmen ihrer „AGC plus"-Management-Richtlinie hat die AGC Group das Life-Science-Geschäft zu einer ihrer strategischen Initiativen erklärt. Bis 2025 sollen Umsätze im Bereich von 100 Mrd. Yen erzielt werden. AGC hat durch die Übernahme von Biomeva in 2016 und CMC Biologics in 2017 Vertriebszentren in Europa und den USA errichtet. Seitdem hat das Unternehmen an seinen Standorten in Japan, Europa und den USA mehrfach in Anlagen und Systeme investiert.

In den kommenden Jahren wird mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage gerechnet; daher will AGC auch in Zukunft strategische Übernahmen tätigen und massiv in seine Geschäftsbereiche für synthetische Stoffe und Biopharmazeutika investieren. Kunden in jeder Region sollen konsistente und erstklassige Qualität und herausragenden Service genießen. AGC will die Synergien an seinen Standorten maximieren, um sein selbsterklärtes Ziel zu verfolgen, einen Beitrag für pharmazeutische Unternehmen und zum Wohl der Patienten und der breiteren Gesellschaft insgesamt zu leisten.

Hinweise

(*1) CDMO: Auftragsentwickler und -fertiger (Contract Development & Manufacturing Organization). Ein Unternehmen, das im Auftrag eines anderen Unternehmens die Produktherstellung sowie Entwicklung von Produktionsmethoden übernimmt.

(*2) Einweg: Zellkulturtanks mit einem Einweggefäß.

Referenzinformationen

Informationen zur AGC Group

AGC Inc. (Firmensitz: Tokio, President & CEO: Takuya Shimamura) ist die Muttergesellschaft der AGC Group, ein weltweit führendender Anbieter von Glaslösungen und Lieferant von flachem, Kfz- und Displayglas, Chemikalien, Keramik und anderen Hightech-Materialien und -Komponenten. In über einem Jahrhundert technischer Innovation hat die AGC Group ein breites Sortiment and zukunftsweisenden Produkten entwickelt. Die AGC Group beschäftigt an ihren weltweiten Standorten um die 50.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet durch ihre Geschäftstätigkeit in ungefähr 30 Ländern einen Jahresumsatz von ca. 1,5 Billionen japanischen Yen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.agc.com/en

Operative Life-Science-Standorte der AGC Group:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/201812171505/_prw_PI2fl_D25SAO82.png

