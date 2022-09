Ageas werkt samen met eBaoTech om de strategie van zijn digitale platforms te verwezenlijken

SINGAPORE, 6 september 2022 /PRNewswire/ -- eBaoTech Corporation (eBaoTech), een wereldwijde leverancier van digitale oplossingen voor de verzekeringssector, is verheugd om mee te delen dat Ageas Group (Ageas) het InsureMO®-platform van eBaoTech voor zijn digitale transformatie heeft geselecteerd als onderdeel van de Impact24-strategie van de groep om nieuwe groeimotoren te verkennen en te investeren, nieuwe capaciteiten toe te voegen die de sterke kanten van Ageas aanvullen en het bedrijf toekomstbestendig houden. Ageas Group zal InsureMO, een platform voor verzekeringen, gebruiken om om de groei via B2B2C-kanalen mogelijk te maken en tegelijkertijd zijn systemen en operationele flexibiliteit te verbeteren, de connectiviteit met het ecosysteem te vergroten en de technologische capaciteiten op een hoger plan te brengen.

Hans De Cuyper, CEO van Ageas Group, merkte op: "Er worden nieuwe manieren ontwikkeld om verbinding te maken met klanten, met een vraag naar nieuwe soorten producten en dekkingen. En hoewel we zullen blijven investeren in de ontwikkeling van onze huidige bedrijven, zijn we van mening dat we willen deelnemen aan deze cross-market- en cross-sector-ontwikkeling, wat betekent dat we willen investeren in nieuwe partnerschappen die ons in staat stellen om de sterke punten van digitale platforms en ecosystemen te benutten. Als wereldwijd technologiefacilitator voor het embedded insurance-ecosysteem biedt InsureMO ons de juiste oplossing om de technologische capaciteiten te verwerven. Het stelt ons in staat om onze product- en systeemflexibiliteit aanzienlijk te verbeteren, wat leidt tot een snellere time-to-market, belangrijke eigenschappen die digitale platforms zoeken bij het selecteren van hun partners."

Gilke Eeckhoudt, Chief Development and Sustainability Officer bij Ageas Group, voegt daaraan toe: "Ageas heeft een goede staat van dienst op het gebied van het benutten van de voordelen van partnerschappen over de hele wereld. Het is onderdeel van ons DNA en dit plaatst ons in een sterke positie om te communiceren met nieuwe soorten allianties die nieuwe mogelijkheden en schaaltoegang bieden aan nieuwe groepen klanten en groei. Deze samenwerking met eBaoTech op het gebied van capaciteiten geeft ons flexibiliteit, schaalbaarheid en een op de cloud gebaseerde architectuur in één technologieplatform. We waren op zoek naar een oplossing met een wereldwijde voetafdruk die in staat is om onze digitale initiatieven in Europa en Azië te ondersteunen met activa en producten die over grenzen heen worden hergebruikt. InsureMO is een PaaS-platform met bewezen gebruikersscenario's in de sector, ook binnen onze eigen operatiebedrijven. We zullen InsureMO gebruiken om connectiviteit en API-capaciteiten in te schakelen voor zowel front-end-toepassingen als back-end-PAS."

"Verzekeringen worden meer ingebed in andere bedrijven. InsureMO fungeert als een op API en microservice gebaseerde middenlaag bovenop de bestaande kernsystemen van verzekeraars, wat de lancering van nieuwe producten en minimaal haalbare producten en de integratie met nieuwe kanalen en partners in de waardeketen mogelijk maakt tegen zeer lage operationele en innovatiekosten", voegde Woody Mo, CEO en oprichter van eBaoTech, eraan toe, "eBaoTech is al meer dan 10 jaar technologiepartner voor verschillende operationele onderdelen van Ageas. We zijn trots op en zetten ons in om de digitale strategieën van Ageas in het nieuwe tijdperk te ondersteunen."

InsureMO® (hetgeen staat voor 'Insurance Middle Office') is ontworpen om de innovatie op het gebied van verzekeringen te versnellen, de connectiviteit tussen belanghebbenden te verbeteren en om het enorme volume, de variatie en de snelheid van verzekeringsactiviteiten in het 'digitale tijdperk' aan te pakken. Als een Platform-as-a-Service (PaaS) dat door honderden verzekeraars in bijna 40 landen wordt gebruikt en miljarden dollars aan GWP per jaar aanjaagt, fungeert InsureMO als middleware voor de verzekeringssector, waardoor verzekeraars worden bevrijd van oudere beperkingen, en hun vermogen om te innoveren en verbinding te maken met belanghebbenden wordt ontgrendeld. InsureMO heeft een complete verzameling van verzekerings-API's en microdiensten voor algemene, levens- en ziektekostenverzekeringsbedrijven die de gehele levensloop van de polissen omvatten. InsureMO ondersteunt Open API-samenwerking, is gebaseerd op containertechnologieën en stelt derden in staat om applicaties te ontwikkelen. Bekijk het PaaS-platform op InsureMO.com.

Over Ageas

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een staat van dienst van bijna 200 jaar. Het biedt klanten in de detailhandel en het bedrijfsleven levens- en schadeverzekeringsproducten die zijn ontworpen om aan hun specifieke behoeften te voldoen, nu en in de toekomst. Als een van Europa's grotere verzekeringsmaatschappijen concentreert Ageas zijn activiteiten in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Het bedrijf exploiteert succesvolle verzekeringsbedrijven in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen via een combinatie van volledig in eigendom zijnde dochterondernemingen en langetermijnpartnerschappen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het actief is. Het vertegenwoordigt een personeelsbestand van ongeveer 40.000 mensen en meldde een jaarlijkse instroom van bijna 40 miljard euro in 2021 (alle cijfers op 100%).

Over eBaoTech

eBaoTech is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf voor de mondiale verzekeringssector. Onze missie sinds we in 2000 zijn begonnen, is en blijft "verzekeringen gemakkelijk te maken". eBaoTech heeft, door hard te werken en zich volledig te richten op het succes van zijn klanten, een sterk klantenbestand opgebouwd in bijna 40 landen/markten, met algemene verzekeringen, levensverzekeringen en ziektekostenverzekeringen. Bovendien heeft eBaoTech's sterke en voortdurende focus op het aanpakken van de fundamentele pijnpunten van verzekeringstechnologieën door middel van verregaande technologische innovatie geleid tot een aanzienlijke differentiatie op de wereldwijde markt. Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf, www.eBaoTech.com, en op de website van PaaS enablement, www.InsureMO.com

