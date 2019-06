Agence de traduction Tilti Multilingual - Développement grâce au nouveau site internet et à la mise à jour du portail dédié aux projets de traduction

RIGA, Lettonie, 7 juin 2019 /PRNewswire/ -- Tilti Multilingual a connu une véritable success story : fondée à la fin des années 1990, cette agence de traduction est aujourd'hui devenue une entreprise internationale dotée de plusieurs sites répartis dans le monde entier. En digitalisant les processus de traduction, Tilti Multilingual a su répondre aux besoins toujours plus importants en traduction spécialisée.

Dans le monde globalisé actuel, le traitement rapide des commandes est la clé. C'est la raison pour laquelle le créateur de la société a misé très tôt sur l'automatisation des processus internes et sur un transfert chiffré des fichiers sur internet. Le logiciel de gestion de projets de traduction Agora a été développé en exclusivité pour Tilti Multilingual et répond aux besoins spécifiques du traitement des commandes traduction. De plus, Agora permet d'échanger les documents avec le client en toute sécurité.

Grâce à son réseau mondial de plus de 3 000 traducteurs spécialisés chevronnés, l'agence est en mesure de proposer un portefeuille de plus de 50 langues et de domaines de compétences qui vont de la traduction technique à la traduction médicale en passant par la traduction juridique. Toutes les prestations de traduction suivent les lignes directrices des normes de qualité ISO 9001 et ISO 17100.

« Offrir rapidement au client une traduction spécialisée de qualité est la première de nos priorités. Nous investissons beaucoup dans le développement et la sécurité de notre système informatique. Sur le long terme, cela s'est avéré être la meilleure des décisions pour assurer la satisfaction de nos clients et la croissance de l'entreprise », explique Johann Urga, co-directeur de l'entreprise.

À propos de Tilti Multilingual

L'agence de traduction Tilti Multilingual propose une large gamme de services, de la traduction à l'interprétation simultanée et consécutive, en passant par la localisation de logiciels. Elle couvre une multitude de domaines spécialisés et plus de 50 langues. Grâce à sa longue expérience et à une équipe de spécialistes de la technologie, elle est en mesure de traiter un large éventail de formats de fichiers. Ainsi, les industriels n'ont besoin de faire appel qu'à un seul partenaire pour traiter leurs projets de localisation les plus importants et complexes.

