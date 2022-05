Agência global de vendas e marketing BNZSA lançou uma prática de Ciência de Decisão e contrata a especialista do setor Angela Beresford para liderá-la

Anteriormente, Beresford trabalhou para o Google, Harte Hanks, Publicis Groupe, BT Enterprise, BskyB e O2, onde criou ativos de dados e modelos para prever não apenas quais empresas segmentar e quando, mas também como adaptar o envio de mensagens para refletir individualmente as motivações e preferências de comunicação dos contatos.

A prática da Ciência de Decisão faz parte de uma sólida equipe de 50 pessoas de serviços de dados que inclui estrategistas, cientistas, engenheiros e analistas de dados. Este novo departamento utilizará diversas ferramentas proprietárias e aprendizado de máquinas para analisar os dez anos de dados de primeira mão da BNZSA, bem como dados de múltiplas fontes de terceiros.

De acordo com Beresford: "Muitas empresas ainda sofrem com a incapacidade de tomar decisões de marketing informadas e de tomar ações. Isso é frequentemente causado por dados armazenados em silos, que são inconsistentes e mal organizados, tornando impossível encontrar oportunidades, promover relacionamentos e se comunicar de forma eficaz."

"A diferença entre a ciência de dados e a ciência de decisão é que, quando o cientista de dados se concentra em oferecer percepções e relacionamentos a partir da análise estatística, o cientista de decisão começa ao considerar e quantificar as influências em relação ao processo de tomada de decisão, que pode moldar as ações de marketing ideais para influenciar essa decisão. Há uma enorme oportunidade para a BNZSA agregar valor a seus clientes com a Ciência de Decisão e desbloquear um próximo nível de crescimento", disse Beresford.

Ao falar sobre o lançamento do departamento de Ciência de Decisão, o fundador e CEO da BNZSA, Brahim Samhoud, disse: "Temos muita sorte de ter alguém do calibre da Angela na equipe. A equipe de Ciência de Decisão tem uma grande oportunidade de antecipar futuras decisões de compra de usuários finais com base no que sabemos: as afinidades do produto, as tendências do mercado e os comportamentos que identificamos a partir de nossos próprios dados."

"Esses conceitos são bem estabelecidos na ciência de dados B2C e vamos levá-los mais longe, incorporando sinais de intenção, bem como a vantagem que temos mediante as conversas diretas que temos com as empresas as quais promovemos", disse Samhoud.

Sobre a BNZSA

A BNZSA é uma agência líder em vendas e marketing especializada em geração de demanda por dados, digital e telecom, com uma equipe de 400 agentes especializados em fornecer contatos qualificados e prontos para vendas. A empresa foi criada em 2013 e cresceu rapidamente ao longo de nove anos e é de propriedade privada.

A empresa está sediada em Madri, na Espanha, e tem escritórios no Reino Unido, França e Marrocos. Ela investe fortemente no treinamento e integração de seus agentes com ferramentas e práticas líderes do setor. Eles são todos falantes de língua nativa e fazem campanhas com clientes em idiomas em todo o mundo. Além da dimensão exclusivamente humana e pessoal da empresa, a BNZSA é líder na aplicação da tecnologia para fundamentar sua proposta de valor. A empresa desenvolveu a sua própria plataforma de CRM sob medida e é pioneira no uso de tecnologias de Inteligência Artificial, Programação Neurolinguística e Aprendizado de Máquina.

