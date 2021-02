Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova ultrassom focalizado orientado por RM para tratar tremor essencial e doença de Parkinson com tremor predominante

HAIFA, Israel e MIAMI, Flórida, 16 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Insightec®, uma empresa global de cuidados com a saúde voltada para a criação de um atendimento ao paciente de última geração, anunciou que recebeu aprovação de comercialização da Agência Brasileira de Vigilância Sanitária (ANVISA) e está fazendo parceria com a Strattner para trazer ultrassom focalizado para o mercado brasileiro.

Essa aprovação da plataforma Exablate® 4000 (Exablate Neuro), que utiliza ultrassom focalizado orientado por ressonância magnética para ablação precisa de tecidos no interior do cérebro sem incisões, permitirá tratar tremor essencial e doença de Parkinson com tremor predominante que não tenham respondido a medicamentos, além de dor neuropática.

A Insightec está trabalhando com a Strattner, uma distribuidora líder de equipamentos para cirurgias minimamente invasivas e robóticas, para chegar aos principais centros médicos e ajudar a promover a adoção do ultrassom focalizado no mercado brasileiro.

"Os principais departamentos de neurociência de centros médicos do mundo todo reconhecem o valor da adoção do ultrassom focalizado como opção de tratamento no atendimento ao paciente. Estamos empolgados com as oportunidades de expansão para a América Latina", comentou Maurice R. Ferré MD, CEO e presidente do conselho de administração da Insightec.

Cerca de 60 centros médicos líderes em todo o mundo tratam pacientes com o debilitante tremor das mãos usando a Exablate Neuro. Realizado em uma única sessão em um aparelho de ressonância magnética, muitos pacientes têm alívio imediato do tremor com efeitos colaterais mínimos.

"Há milhões de brasileiros sofrendo de tremor essencial ou doença de Parkinson com tremor predominante, e o ultrassom focalizado Exablate Neuro tem o potencial de mudar suas vidas por meio de um procedimento livre de incisões", disse Felipe Strattner, diretor de estratégia da Strattner. "Estamos ansiosos para levar essa tecnologia transformadora a centros médicos de todo o Brasil e ajudar a impulsionar a medicina em nosso país."

O Exablate Neuro é o primeiro e único dispositivo de ultrassom focalizado aprovado pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA para tratar tremor essencial e doença de Parkinson com tremor predominante refratários a medicação.

"O Brasil representa um importante mercado estratégico na América Latina, e essa aprovação posiciona fortemente o ultrassom focalizado para o crescimento futuro na região", disse J. Michael Quijano, diretor de parcerias estratégicas e desenvolvimento de negócios nas Américas da Insightec.

Sobre a Insightec

A Insightec é uma empresa global de cuidados com a saúde que cria a última geração em atendimento ao paciente percebendo o poder terapêutico da energia acústica. A plataforma Neuro Exablate® da empresa focaliza ondas sonoras, orientadas com segurança por ressonância magnética, para proporcionar alívio dos tremores a pacientes com tremor essencial e doença de Parkinson com tremor predominante. Pesquisas para futuras aplicações no espaço da neurociência, em parceria com as principais instituições acadêmicas e médicas, estão em andamento. A Insightec está sediada em Haifa, Israel, e em Miami, com escritórios em Dallas, Xangai e Tóquio.

Sobre a Strattner

A Strattner está no mercado brasileiro de dispositivos médicos há 70 anos e é responsável por ter introduzido várias tecnologias inovadoras no país nas áreas de cirurgia, diagnóstico por imagem e limpeza e esterilização. A Strattner está sediada no Rio de Janeiro e possui escritórios comerciais em 7 outras cidades do Brasil.

