Agenda: Mostra do mestre Monet une arte, tecnologia e experiências imersivas com TVs da linha LG OLED evo

Em cartaz em Alphaville até 30 de novembro, a exposição Monet Le Rêve "transporta" o público para a Paris do século XIX

SÃO PAULO, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A união da mais alta tecnologia audiovisual interativa e imersiva, proporcionada pela linha LG OLED evo C2, à obra de um dos maiores mestres das artes plásticas de todos os tempos vem brindando o público com a mostra Monet Le Rêve, em cartaz até o dia 30 de novembro em Alphaville, SP. A exposição conta com pinturas digitalizadas, ambientes interativos com grande riqueza cenográfica e experiências únicas inspiradas no mestre francês do impressionismo, fazendo o público se sentir na França da segunda metade do século XIX.

TVs LG OLED evo ilustram obras de Oscar-Claude Monet. Fonte: LG Electronics

Mais que quadro físicos, as obras ganham vida nos painéis de OLED evo, da parceira LG, que ressaltam as cores e traços das obras de Monet. Com a tecnologia de pixels que se autoiluminam, a linha LG OLED TV não precisa de iluminação traseira (backlights), como as TVs convencionais de LED/LCD, possibilitando o controle de imagem à nível de pixel, entregando o preto puro, cores perfeitas e contraste infinito. Ao longo da exposição, estão distribuídos 15 televisores da linha LG OLED evo C2, cada um com 55", que levam o público a uma maior imersão nas obras do mestre impressionista.

"Essa ação faz parte da estratégia da empresa, que busca trazer a melhor tecnologia de imagem e som com as TVs OLED, mas também focando no design e na arte. Nossos produtos estão cada vez mais estreitos; e isso só é possível por conta da tecnologia OLED, que oferece ao consumidor uma obra de arte dentro de casa, que também pode ser apreciada pelo Modo Galeria, no qual a arte é exibida com a melhor qualidade de imagem. Para a exposição Monet Le Rêve trouxemos a nossa linha LG OLED evo C2, que valoriza as cores proporciona aos visitantes uma experiência imersiva", diz Cintia Viani, gerente de produtos TV e marketing LG.

A série LG OLED evo C2 apresenta a altíssima performance da linha C, unida ao novo Processador AI α9 (Alpha9) Gen 5, um design redefinido com extremidades ainda mais estreitas que tornam a instalação na parede mais integrada, além de agora também contar com um painel LG OLED evo com até 20% de aprimoramento no brilho e nitidez. A linha conta com modelos com tamanhos que variam de 42 a 83 polegadas.

Oscar-Claude Monet é uma das figuras mais emblemáticas das artes plásticas mundiais e um dos poucos artistas a quem se pode atribuir o nascimento de um dos grandes movimentos culturais da história: o impressionismo, precursor da arte moderna. Seu quadro "Impressão, nascer do sol", de 1872, é unanimemente apontado como a obra inaugural da tendência.

Com obras licenciadas, Le Rêve traz, além de uma nova experiência em exposições, um dos maiores acervos de Monet ao Brasil. A realização e produção da mostra está a cargo da Via BR Cenografia. A curadoria do evento é assinada por Paula Borghi, premiada curadora e crítica de arte com dezenas de trabalhos feitos ao redor do mundo.

"As ações imersivas vêm ganhando cada vez mais espaço no circuito da arte e conquistando novos públicos. E nessa exposição estamos mostrando o trabalho e a arte de Monet, um dos principais artistas da nossa história da arte, o principal artista impressionista e um artista de vanguarda muito importante para a nossa história", disse a curadora.

Oscar-Claude Monet (1840-1926) passou pelas dificuldades financeiras dos jovens pintores, mas desfrutou da riqueza e consagração como artista, além de receber as mais altas honras cívicas de seu país, a França. Foi reconhecido à época como caricaturista, retratista, paisagista, além de liderar e batizar o movimento do Impressionismo. Foi um dos pintores que mais contribuiu para libertar a pintura dos modelos impostos pela Escola de Belas-Artes.

Inaugurada no 1º de setembro, em Alphaville, SP, a mostra Monet Le Rêve conta, além das obras do artista, com ambientes instagramáveis, área para performances diversas, além de um espaço de alimentação inspirado nos românticos cafés parisienses. A exposição pode receber até 1.200 pessoas por dia.

SERVIÇO - MONET LE RÊVE:

Local: Espaço RISE

Endereço: Alameda Rio Negro, 650 – Alphaville, São Paulo

Período: de 1º de setembro a 30 de novembro de 2022

Horário: todos os dias, das 10h às 22h

Ingressos: entre R$ 35 (meia) e R$ 110 - consultar dias e horários da semana

Vendas aqui

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgdobrasil

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

LinkedIn: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911312/1.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil