Agendia célèbre le Mois de la sensibilisation au cancer du sein avec des expositions d'art numérique

Lancement aujourd'hui d'une série de portraits intimes I AM HERE

IRVINE, Californie, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- Pour célébrer le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, Agendia, Inc. , une entreprise de premier plan dans l'oncologie de précision pour le cancer du sein, est fière de présenter la campagne I AM HERE , qui recueille des illustrations et des histoires mettant en lumière le parcours très intime qui caractérisent le diagnostic et le traitement du cancer du sein. I AM HERE consiste en une série de portraits réalisés par la célèbre artiste visuelle Andrea Caceres qui illustre l'essence des personnes qui ont été touchées par le cancer du sein en présentant un moment choisi qui incarne les raisons pour lesquelles elles sont là.

« Nous savons qu'un mois par année ne suffit pas pour saluer la vulnérabilité, le courage, la grâce et la résilience dont font preuve chaque jour les patientes atteintes du cancer du sein, les survivantes, leur famille et les équipes soignantes, a déclaré Mark Straley, président-directeur général d'Agendia. Nous sommes honorés de collaborer avec Andrea et nous avons hâte de découvrir son interprétation des expériences incroyables et des inspirations que les gens de notre collectivité ont à partager. »

Agendia se lance dans une perspective de plusieurs mois qui dépasse la mammographie pour faire rayonner la force, la complexité et la collectivité qui se trouvent derrière chaque diagnostic. Les personnes atteintes du cancer du sein et la vaste collectivité qui leur offre des soins sont invitées à partager leur histoire avec une photo qui montre la raison pour laquelle elles sont présentes aujourd'hui, ainsi qu'une brève explication pour mettre davantage en lumière l'importance de ce moment choisi dans le temps.

« Depuis mon propre diagnostic de cancer du sein, il y a plusieurs années, qui a suivi ceux de ma mère et de ma sœur, j'ai eu la chance de pouvoir défendre la cause du cancer du sein », a déclaré LaTonya Davis, une survivante du cancer du sein, qui animera le prochain podcast The Breast Talk Ever, et l'une des premières à voir son histoire illustrée par Andrea pour I AM HERE. « J'espère que d'autres femmes connaîtront mon histoire et l'utiliseront à leur avantage. Si ma race, comme je l'appelle, peut donner à une seule autre personne l'information dont elle a besoin pour poser les bonnes questions, ce pouvoir qui s'exerce à travers elle continuera de faire des vagues bien au-delà de mon propre périple. »

Le parcours contre le cancer commence dès le diagnostic, et il devient un compagnon permanent, redéfinissant le passé, le présent et l'avenir de la patiente. Dans cette série, une plateforme est fournie pour honorer la complexité, les raisons inspirantes, ainsi que les cadeaux, les épreuves et les victoires qui se présentent chaque jour aux patientes, aux équipes de soins de santé et aux familles qui vont de l'avant ensemble.

« J'adore illustrer les femmes et raconter des histoires sur leur culture, leur histoire et qui elles sont vraiment, a déclaré l'artiste Andrea Caceres. Pour moi, les femmes de cette série représentent plus qu'une maladie : ce sont des mères, des filles, des sœurs, des passionnées qui adorent la vie. Selon moi, I AM HERE reflète à quel point ces femmes sont polyvalentes et résilientes, je me sens très honorée de les représenter par mon art. »

Les histoires et les illustrations changent constamment et vous trouverez la collection à l'adresse www.agendia.com/i-am-here. Agendia encourage toutes les personnes qui ont été touchées par le cancer du sein à envoyer leur histoire par l'entremise du portail et à suivre la campagne sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #IAMHERE.

Agendia est profondément engagée à l'égard des personnes touchées par le cancer du sein et vise à fournir aux patientes et à leurs systèmes de soutien les solides connaissances scientifiques dont elles ont besoin pour prendre des décisions éclairées en matière de traitement.

À propos d'Agendia

Agendia, dont le siège social se trouve à Irvine en Californie, est une entreprise spécialisée en oncologie de précision déterminée à apporter aux patientes atteintes d'un cancer du sein au stade précoce et à leurs médecins les informations dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions tout au long du traitement. L'entreprise commercialise actuellement deux tests de profilage génomique, étayés par des données cliniques probantes et concrètes. MammaPrint®, un test de récidive du cancer du sein basé sur 70 gènes, et BluePrint®, un test de sous-typage moléculaire basé sur 80 gènes, fournissent un profil génomique complet et les données dont les médecins ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées dans le cadre des traitements préopératoires et postopératoires. En mettant au point de nouveaux tests génomiques fondés sur des données probantes et en menant des recherches révolutionnaires tout en établissant un arsenal de données qui aideront à traiter le cancer, Agendia vise à optimiser les résultats des patientes et à répondre aux besoins cliniques en constante évolution des patientes atteintes d'un cancer du sein et de leurs médecins à toutes les étapes du traitement.

